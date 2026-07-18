Terribile schianto e incendio sulla Statale 125 in Sardegna: due morti e 12 feriti, tra le vittime un turista romano di 78 anni

Tragico incidente nel cagliaritano, il bilancio provissorio è di due morti

Il dramma nei pressi della galleria Arcu Sa Porta, a Solanas

Si aggrava il bilancio del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio sulla Statale 125 Var, nei pressi della galleria Arcu Sa Porta, all’altezza di Solanas, sulla costa sud-orientale della Sardegna. Le vittime sono diventate due: tra loro anche un romano di 78 anni residente a Quaru, morto nonostante i disperati tentativi di rianimazione. L’altra vittima è una cinquantenne che viaggiava sul Van.

Il violento schianto ha coinvolto tre veicoli e ha provocato un incendio che ha completamente avvolto due mezzi, estendendosi anche alla vegetazione circostante.

Due vittime e dodici feriti

La prima vittima è un uomo originario di Roma, deceduto nel piazzale di un distributore di carburante poco distante dal luogo dell’incidente, dove i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo.

La seconda persona coinvolta è morta poco dopo all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove era stata trasportata in condizioni disperate a bordo di un’ambulanza medicalizzata. Viaggiava a bordo di uno dei van coinvolti nello schianto.

Il bilancio complessivo è pesantissimo: 14 persone coinvolte, 12 feriti, di cui otto in condizioni molto gravi.

Lo schianto e il rogo

L’incidente si è verificato intorno alle 13, al chilometro 14 della strada che collega Cagliari a Tortolì.

Per cause ancora in fase di accertamento, tre mezzi si sono scontrati frontalmente. L’urto è stato violentissimo e, subito dopo l’impatto, due dei veicoli hanno preso fuoco.

Le fiamme si sono rapidamente propagate alla macchia mediterranea che costeggia la carreggiata, rendendo ancora più difficili le operazioni di soccorso.

Canadair ed elicotteri per fermare le fiamme

Per contenere l’incendio sono intervenuti il Corpo Forestale, tre elicotteri della flotta regionale, compreso il Super Puma, mentre è stato richiesto anche l’intervento di un Canadair decollato da Olbia.

La sindaca di Maracalagonis, Barbara Pusceddu, ha rivolto un appello ai bagnanti affinché non ostacolassero le operazioni degli aerei impegnati a rifornirsi d’acqua in mare per spegnere il rogo.

Strada chiusa e traffico deviato

A causa della gravità dell’incidente, la Statale 125 Var è stata chiusa in entrambe le direzioni tra il chilometro 8 e il chilometro 14.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, i Vigili del Fuoco, il personale dell’Anas e numerosi mezzi del 118, impegnati sia nei soccorsi sia nella messa in sicurezza dell’area.

I militari della stazione di Burcei stanno gestendo la viabilità, deviando il traffico sulle arterie secondarie mentre proseguono i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.