Auto precipita per 200 metri in un dirupo: morta Anna Seebacher, feriti il marito e un 17enne

L'auto recuperata dopo il tragico incidente

La tragedia nella notte in Val d’Ultimo: la 29enne ha perso il controllo della vettura in un tratto senza guard rail



Tragedia nella notte in Val d’Ultimo, dove una giovane donna ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 122. La vittima è Anna Seebacher, 29 anni, originaria di Sarentino ma residente a Ultimo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato poco prima delle 3:00 del mattino nella zona di St. Moritz, sopra Pracupola. La giovane era alla guida dell’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso aderenza uscendo di strada in un tratto privo di guard rail.

La vettura è precipitata lungo una scarpata per circa 200 metri, terminando la corsa contro alcuni alberi dopo un volo devastante che non ha lasciato scampo alla 29enne.

I soccorsi e il difficile recupero nel dirupo

L’allarme è scattato immediatamente dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca con il medico d’urgenza, i Vigili del Fuoco volontari della zona, il Soccorso alpino e le forze dell’ordine.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno e della profondità della scarpata in cui era precipitato il veicolo.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per Anna Seebacher non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso della giovane.

Feriti lievemente il marito e un ragazzo di 17 anni

All’interno dell’auto viaggiavano anche il marito della vittima e un parente di 17 anni. Entrambi sono riusciti a sopravvivere all’impatto riportando, secondo le prime informazioni, soltanto ferite lievi.

Dopo le prime cure sul posto, i due sono stati trasferiti all’ospedale di Merano per accertamenti e ulteriori controlli medici.

Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione, ma lo shock per quanto accaduto resta fortissimo.

Gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica

I carabinieri stanno lavorando per chiarire con precisione cosa sia accaduto nei minuti precedenti all’uscita di strada. Al momento non vengono escluse diverse ipotesi, compresa una possibile perdita di controllo del mezzo dovuta alle condizioni del tratto stradale.

Uno degli elementi su cui si concentrano gli accertamenti riguarda proprio l’assenza di barriere protettive nel punto in cui l’auto è precipitata nel dirupo.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale della Val d’Ultimo, dove Anna Seebacher era molto conosciuta. E ancora una volta un incidente avvenuto durante le ore notturne riporta l’attenzione sui rischi delle strade montane, soprattutto nei tratti più isolati e difficili da percorrere.