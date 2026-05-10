Pagelle Casertana-Salernitana 2-3: granata devastanti per un’ora, poi blackout e brividi nel finale

Ferraris fa tris

La Salernitana espugna il Pinto ma spreca parte del vantaggio: all’Arechi servirà massima attenzione

La Salernitana espugna il “Pinto” di Caserta e mette un piede nei quarti dei playoff promozione di Serie C, ma il 3-2 finale lascia aperti giochi e tensioni in vista del ritorno. La squadra di Serse Cosmi gioca per oltre sessanta minuti una partita di personalità, intensità e qualità offensiva, colpendo la Casertana con cinismo e organizzazione.

Lescano, Ferrari e Ferraris firmano il colpo granata a Caserta

I granata, in campo in maglia biancazzurra, partono forte e colpiscono con il solito Lescano, poi trovano il raddoppio con Ferrari e nella ripresa addirittura il tris firmato Ferraris. Sullo 0-3 la gara sembra indirizzata definitivamente, con una Salernitana padrona del campo e una Casertana incapace di reagire davvero.

E invece il match cambia improvvisamente volto. La squadra di Cosmi si abbassa troppo, perde distanze e lucidità e consente ai rossoblù di riaprire una partita che sembrava ormai chiusa. Prima Proia, poi Butic riportano i padroni di casa a contatto fino al 2-3 finale con i falchetti che chiudono in 10 per l’espulsione di Bentivoglio. Nel recupero la Salernitana trema ancora, soprattutto sulle uscite incerte di Donnarumma, rischiando addirittura di compromettere quanto di buono costruito.

Dal dominio totale al rischio rimonta: cosa è successo dopo lo 0-3

Alla fine però restano il risultato e un vantaggio prezioso in vista del ritorno in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Stadio Arechi alle 20:45 con diretta su RaiSport. Da segnalare anche il sostegno dei circa 50 tifosi granata presenti al seguito nonostante il divieto imposto ai residenti di Salerno e provincia.

Attenzione ora anche al capitolo diffidati: Tascone, Matino e Inglese sono stati ammoniti e dovranno evitare altri cartellini nel match dell’Arechi.

Le pagelle della Salernitana: Donnarumma incerto nel finale, de Boer tra i migliori in campo

Donnarumma 5,5

Per lunghi tratti quasi spettatore non pagante, poi nel finale trasmette poca sicurezza. Respinge il tiro di Llano ma sulle uscite alte balla troppo e nel recupero rischia di complicare la serata ai suoi.

Matino 5,5

Parte con aggressività ma l’ammonizione dopo pochi minuti ne condiziona inevitabilmente la gara. Cosmi lo lascia negli spogliatoi all’intervallo anche per evitare rischi.

Berra 6

Entra con personalità e inizialmente dà maggiore equilibrio alla linea difensiva. Nel finale però soffre anche lui la pressione della Casertana.

Golemic 6

Comanda la difesa per oltre un’ora con esperienza e senso della posizione. Quando la squadra arretra troppo fatica però a tenere compatto il reparto.

Anastasio 6,5

Spinge tanto e dal suo piede nasce il gol del 2-0 di Ferrari. Prestazione di qualità e continuità, una delle migliori tra i granata.

Cabianca 6

Due cross decisivi nelle azioni dei primi gol testimoniano la sua spinta costante sulla corsia. Cala nella ripresa insieme al resto della squadra.

Tascone 6

Parte bene ma l’ammonizione a inizio secondo tempo lo limita nei contrasti. Prezioso nel lavoro sporco, meno brillante nella gestione finale.

De Boer 6,5

Geometrie, corsa e lucidità. È uno di quelli che prova fino all’ultimo a tenere ordine quando la partita si sporca. Intervento decisivo anche nel primo tempo su Casarotto.

Villa 6

Lavora tanto tra le linee e partecipa all’azione del terzo gol con una sponda intelligente. Meno incisivo nella seconda parte di gara.

Ferraris 7

Gol pesantissimo e solita generosità. Attacca gli spazi, pressa e mette continuamente in difficoltà la difesa rossoblù. Esce forse troppo presto.

Carriero 5,5

Ingresso poco incisivo. Fatica a dare respiro alla squadra quando la Casertana aumenta il forcing.

Ferrari 7

Firma il raddoppio con una giocata da vero centravanti. Lotta, protegge palloni e dialoga bene con Lescano. Gara completa.

Lescano 7

Sblocca il match con il colpo di testa che indirizza subito la serata granata. Si muove bene e crea continui problemi alla retroguardia della Casertana.

Inglese 5,5

Entra per gestire il finale ma non riesce a far salire la squadra. Si prende anche un’ammonizione evitabile.

All. Serse Cosmi 6

Per oltre un’ora la sua Salernitana gioca una partita quasi perfetta per intensità, verticalità e atteggiamento. Il blackout finale però lascia aperta una qualificazione che poteva essere già quasi chiusa. All’Arechi servirà una gestione diversa nei momenti delicati.

Lescano sblocca il risultato

Ferrari raddoppia

Uscita spericolata di Donnarumma

Alta tensone tra Matino e un avversario, giallo per entrambi

Il salvataggio di De Lucia su De Boer

Clamorosa chance per la Casertana ad inizio ripresa con Bacchetti

Ferraris fa tris

Chance per Pezzella della Casertana

Donnarumma salva su Bentivenga

Proia accorcia le distanze per la Salernitana

Butic firma il 2 a 3