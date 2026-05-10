Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Porta Capuana, morto il 32enne ferito nella maxi rissa: arrestato un uomo per omicidio

DiRedazione

Pubblicato: 10 Mag, 2026 - ore: 22:40 #Napoli, #Porta Capuana, #rissa
Rissa mortale a Porta CapuanaRissa mortale a Porta Capuana

Dopo le violenze esplose nel centro di Napoli il prefetto dispone controlli straordinari

Si è aggravato fino all’esito più drammatico il bilancio della violenta rissa scoppiata nel pomeriggio nella zona di Porta Capuana, nel centro di Napoli. Il 32enne originario del Burkina Faso, rimasto gravemente ferito durante gli scontri, è morto poche ore dopo il ricovero all’ospedale Vecchio Pellegrini.

L’uomo era arrivato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito disperate ai medici. La notizia del decesso ha trasformato il grave episodio di violenza in un caso di omicidio.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli hanno arrestato un cittadino tunisino di 58 anni, regolare sul territorio nazionale, ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione mortale.

Il caos a Porta Capuana e l’intervento della polizia

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato durante una violenta lite degenerata rapidamente in una maxi rissa tra cittadini stranieri nella zona di Porta Capuana, area da tempo considerata delicata sotto il profilo della sicurezza urbana.

La situazione sarebbe diventata particolarmente tesa nel giro di pochi minuti, tanto da costringere la polizia a intervenire in forze per contenere i partecipanti più violenti e impedire ulteriori aggressioni.

Il presunto aggressore, secondo quanto emerso, si sarebbe barricatoso all’interno di un bar nel tentativo di sottrarsi alla rabbia delle persone presenti in strada. Gli agenti sono riusciti a portarlo fuori dal locale e ad accompagnarlo negli uffici di polizia, dove successivamente è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Il prefetto rafforza i controlli: “Serve una risposta immediata”

Dopo quanto accaduto, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un’immediata intensificazione dei controlli nell’intera area interessata dagli scontri.

La Prefettura ha annunciato l’impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e un rafforzamento delle attività di vigilanza già presenti nella zona.

Il caso sarà inoltre affrontato nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per analizzare il quadro complessivo della situazione e valutare ulteriori interventi.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una risposta “tempestiva e visibile” ai cittadini, cercando allo stesso tempo di prevenire nuovi episodi di violenza e degrado urbano.

Una zona già sotto osservazione da tempo

Nella nota diffusa dalla Prefettura viene ricordato come l’area di Porta Capuana sia da tempo interessata da controlli straordinari del territorio.

Le attività delle forze dell’ordine si concentrano non soltanto sull’identificazione di soggetti irregolari, ma anche sul contrasto di fenomeni considerati tra le principali cause delle tensioni urbane, come lo spaccio di stupefacenti e l’abusivismo commerciale.

Il nuovo episodio di sangue riporta però al centro del dibattito il tema della sicurezza nelle aree più delicate del centro cittadino, soprattutto in quartieri dove da anni convivono problemi sociali, degrado e forte pressione migratoria.

Perché quanto accaduto riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana

La morte del 32enne arriva in un momento in cui il tema della sicurezza a Napoli è tornato con forza al centro del confronto politico e istituzionale. Quanto accaduto a Porta Capuana rischia infatti di alimentare ulteriormente le preoccupazioni dei residenti e dei commercianti della zona, che da tempo denunciano episodi di violenza e situazioni di forte tensione.

Ed è proprio questo il punto che ora le istituzioni vogliono affrontare: evitare che episodi come quello avvenuto nelle ultime ore possano trasformarsi nell’ennesimo segnale di una convivenza urbana sempre più fragile in alcune aree della città.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Delitto Garlasco, perché i pm ora parlano di “annientamento furioso”

Mag 10, 2026 Redazione
Attualità

Tecnico trovato morto in hotel a Marina di Pietrasanta: era in Versilia per girare un video musicale

Mag 10, 2026 Redazione
Attualità

Mercato San Severino sotto choc, muore mentre canta alla festa della nipote: addio a Pinuccio Calvanese

Mag 10, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Porta Capuana, morto il 32enne ferito nella maxi rissa: arrestato un uomo per omicidio

Salute

Hantavirus, Burioni lancia l’allarme: ‘Mortalità oltre il 30%’, cosa sappiamo davvero e perché ora cresce la paura

Attualità

Delitto Garlasco, perché i pm ora parlano di “annientamento furioso”

Gossip e TV

Paola Caruso dopo il GF Vip si racconta a Verissimo: ‘La rabbia mi ha fatto perdere il controllo’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.