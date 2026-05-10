Porta Capuana, morto il 32enne ferito nella maxi rissa: arrestato un uomo per omicidio

Rissa mortale a Porta Capuana

Dopo le violenze esplose nel centro di Napoli il prefetto dispone controlli straordinari

Si è aggravato fino all’esito più drammatico il bilancio della violenta rissa scoppiata nel pomeriggio nella zona di Porta Capuana, nel centro di Napoli. Il 32enne originario del Burkina Faso, rimasto gravemente ferito durante gli scontri, è morto poche ore dopo il ricovero all’ospedale Vecchio Pellegrini.

L’uomo era arrivato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito disperate ai medici. La notizia del decesso ha trasformato il grave episodio di violenza in un caso di omicidio.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli hanno arrestato un cittadino tunisino di 58 anni, regolare sul territorio nazionale, ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione mortale.

Il caos a Porta Capuana e l’intervento della polizia

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato durante una violenta lite degenerata rapidamente in una maxi rissa tra cittadini stranieri nella zona di Porta Capuana, area da tempo considerata delicata sotto il profilo della sicurezza urbana.

La situazione sarebbe diventata particolarmente tesa nel giro di pochi minuti, tanto da costringere la polizia a intervenire in forze per contenere i partecipanti più violenti e impedire ulteriori aggressioni.

Il presunto aggressore, secondo quanto emerso, si sarebbe barricatoso all’interno di un bar nel tentativo di sottrarsi alla rabbia delle persone presenti in strada. Gli agenti sono riusciti a portarlo fuori dal locale e ad accompagnarlo negli uffici di polizia, dove successivamente è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Il prefetto rafforza i controlli: “Serve una risposta immediata”

Dopo quanto accaduto, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un’immediata intensificazione dei controlli nell’intera area interessata dagli scontri.

La Prefettura ha annunciato l’impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e un rafforzamento delle attività di vigilanza già presenti nella zona.

Il caso sarà inoltre affrontato nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per analizzare il quadro complessivo della situazione e valutare ulteriori interventi.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una risposta “tempestiva e visibile” ai cittadini, cercando allo stesso tempo di prevenire nuovi episodi di violenza e degrado urbano.

Una zona già sotto osservazione da tempo

Nella nota diffusa dalla Prefettura viene ricordato come l’area di Porta Capuana sia da tempo interessata da controlli straordinari del territorio.

Le attività delle forze dell’ordine si concentrano non soltanto sull’identificazione di soggetti irregolari, ma anche sul contrasto di fenomeni considerati tra le principali cause delle tensioni urbane, come lo spaccio di stupefacenti e l’abusivismo commerciale.

Il nuovo episodio di sangue riporta però al centro del dibattito il tema della sicurezza nelle aree più delicate del centro cittadino, soprattutto in quartieri dove da anni convivono problemi sociali, degrado e forte pressione migratoria.

Perché quanto accaduto riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana

La morte del 32enne arriva in un momento in cui il tema della sicurezza a Napoli è tornato con forza al centro del confronto politico e istituzionale. Quanto accaduto a Porta Capuana rischia infatti di alimentare ulteriormente le preoccupazioni dei residenti e dei commercianti della zona, che da tempo denunciano episodi di violenza e situazioni di forte tensione.

Ed è proprio questo il punto che ora le istituzioni vogliono affrontare: evitare che episodi come quello avvenuto nelle ultime ore possano trasformarsi nell’ennesimo segnale di una convivenza urbana sempre più fragile in alcune aree della città.

