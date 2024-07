Influencer scivola e muore a 14 anni incastrata tra le rocce di una cascata in Myanmar

La 14enne Moe Sa Nay è morta dopo essere rimasta incastrata tra le rocce di una cascata. La giovane è scivolata mentre scattava un selfie.

L’influencer Moe Sa Nay è morta affogata nella cascata Sinywa

L’influencer si trovava presso la cascata Sinywa nella città di Paung, in Myanmar, insieme a un’amica. Dopo la caduta, venne rapidamente travolta dalla forte corrente e rimase intrappolata tra due grandi massi. La giovane non è riuscita a liberarsi ed è morta affogata. Anche l’amica ha perso l’equilibrio ma ha riportato soltanto lievi ferite. Secondo quanto riferito, Moe Sa Nay stava scattando selfie per la sua pagina TikTok da150.000 follower. Anche il recupero del corpo è stato piuttosto complicato.

“È morta perché non riusciva a uscire. Hanno provato a salvarla ma non sono riusciti a tirarla fuori. Poi sono arrivate le organizzazioni umanitarie e i funzionari” – ha riferito uno dei soccorritori ha parlato della difficile situazione. Dopo essere riusciti a tirarla fuori, il corpo dell’adolescente è stato portato al Paung Township General Hospital per un esame autoptico.