Insegnante uccide bimba di 8 anni in Corea del Sud: ‘Volevo morire con una mia alunna’

Tragedia in Corea del Sud bambina di 8 anni uccisa da insegnante

In una scuola elementare in Corea del Sud, una bambina di otto anni è stata uccisa a coltellate da una maestra, in un incidente che ha sconvolto la nazione. La 40enne ha confessato i suo crimine.

Choc in Corea del Sud, insegnante 40enne uccide alunna di 8 anni a Daejeon

La bimba è stata trovata con ferite da taglio in un edificio scolastico nella città centrale di Daejeon lunedì 10 febbraio ed è stata portata in ospedale, dove è stata dichiarata morta. Allo stesso tempo, l’insegnante è stata trovata accanto a lei, con ferite da taglio, che secondo la polizia potrebbe essere autoinflitte.

Yook Jong-myung, capo della stazione di polizia occidentale di Dajeon, ha detto che la docente si stava riprendendo in ospedale, aggiungendo che aveva una ferita sul collo che è stata suturata, scrive ancora BBC, secondo cui già in precedenza l’ufficio scolastico di Daejeon aveva reso noto che l’insegnante aveva richiesto il 9 dicembre un congedo di sei mesi affermando che soffriva di la depressione (in cura dal 2018). Tuttavia, in seguito era tornata a scuola, solo 20 giorni dopo, quando un medico l’aveva dichiarata idonea al lavoro.

Dal 2018 la donna è in cura per la depressione, aveva chiesto un congedo

“Mi sono innervosita appena tre giorni dopo essere tornata al lavoro”, avrebbe dichiarato alla polizia, dopo aver accusato un’altra persona, la cui identità non è stata identificata, di averle impedito di tenere una lezione.

L’insegnante ha dichiarato alla polizia di aver aspettato che i bambini uscissero da una lezione dopo la scuola con l’intenzione di morire insieme a uno di loro. “Ho detto all’ultima bambina che se ne andava che le avrei dato un libro e l’ho portata con me nella sala audiovisiva dove l’ho strangolata e pugnalata” – ha detto alla polizia. La donna ha poi tentato di togliersi la vita.