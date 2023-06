Insegue l’ex in Maserati dopo essere uscito dal carcere e spara, ferito anche passante a Sperone

Una donna di 48 anni, Michela Principe, è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco a Sperone, in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione il 41enne Rino Crisci ha inseguito l’ex sulla Statale 7 bis a bordo di una Maserati e dopo aver affiancato l’auto ha esploso numerosi colpi di pistola all’indirizzo della donna.

Inseguimento sulla statale 7 bis, la 48enne è riuscita a raggiungere Avella dove è stata soccorsa

La vittima, benché ferita, è riuscita a raggiungere il centro abitato di Avella, a pochi chilometri di distanza, dove ha fermato l’auto in via Santa Croce ed è stata soccorsa.

Nel corso della sparatoria verificatasi a Sperone è rimasto ferito anche un passante, ricoverato in ospedale a Nola (Napoli). Le sue condizioni non sarebbero gravi, come del resto quelle della donna, ricoverata comunque in codice rosso. Il 41enne è tornato a casa e si è barricato all’interno dell’abitazione per tentare poi la fuga a piedi.

Si è barricato in un’abitazione e poi ha tentato la fuga a piedi: ferito durante l’inseguimento dei carabinieri

Inseguito dai carabinieri, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco ai glutei e trasferito in ospedale al “Moscati” di Avellino, lo stesso ospedale dove è stata ricoverata la donna. Secondo quanto si apprende, l’uomo, uscito alcuni giorni fa dal carcere, avrebbe voluto vendicarsi dopo che la ex compagna aveva deciso di interrompere la relazione. Ora è piantonato in ospedale dai carabinieri.