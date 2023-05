Italiana uccisa in Messico nel bar dove lavorava: Ornella lascia un figlio, la pista del delitto passionale

Una donna di nazionalità italiana, la 40enne Ornella N, è stata uccisa in Messico nel bar dove lavorava a Playa del Carmen, in Calle 48, tra Avenidas 5 e 10, nel cuore della Stato di Quintana Roo. La notizia è stata riferita dalle autorità statali e della Guardia Nazionale.

La 40enne italiana uccisa a Playa del Carmen al Café Sabrina, polizia sulle tracce di ex collega

Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un delitto passionale. Alcuni testimoni hanno riferito alle autorità che un individuo è arrivato al Café Sabrina 48 intorno alle 8:30 di martedì 30 maggio, ritrovo per turisti e residenti italiani, a bordo di una motocicletta e dopo essere sceso dal mezzo ha sparato alla testa della donna e si è rapidamente allontanato. Si tratterebbe di un collega della vittima.

Poco dopo l’omicidio è iniziata la caccia all’uomo per rintracciare l’ex collega della vittima. Gli agenti hanno rinvenuto poco lontano dal luogo del delitto la motocicletta e alcuni indumenti dell’aggressore.

Ornella viveva in Messico da 20 anni, il dolore del vice presidente dell’Associazione alberghiera Riviera Maya

Ornella, 40 anni, naturalizzata messicana, viveva da 20 anni a Playa del Carmen (Messico), ha lasciato il figlio di 18 anni, già orfano del papà morto diversi anni fa.

Andrea Lotito, vicepresidente dell’Associazione alberghiera Riviera Maya, in un messaggio in italiano via Facebook ha descritto la donna come “un’ottima residente di Playa del Carmen e un’amica di molti. É un giorno triste, senza spiegazioni, senza giustificazioni”.