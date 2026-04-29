Il luogo della tragedia a Ibiza

Il 30enne è originario di Pagani e lavorava come pizzaiolo

Un uomo italiano di circa 35 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona di Platja d’en Bossa. Il caso dell’italiano accoltellato a Ibiza è avvenuto nel pomeriggio, in pieno giorno, davanti a testimoni. Nonostante i soccorsi, il giovane è deceduto sul posto. L’aggressore è fuggito e risulta attualmente ricercato. Si tratterebbe di Franco Sessa secondo l’emittente Telenuova Pagani.

La dinamica: l’aggressione e il crollo in strada

Secondo le prime ricostruzioni, l’accoltellamento è avvenuto intorno alle 16:30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. In un primo momento si era fatto riferimento ad un trentenne originario di Napoli. Nel corso della serata è arrivata la co

La vittima si trovava nei pressi di un bar chiuso quando è stata colpita con almeno una coltellata al torace, lato sinistro.

Alcuni testimoni hanno riferito che l’uomo stava parlando con altre due persone, probabilmente in lingua straniera, poco prima dell’aggressione.

Pochi istanti dopo il colpo, il 35enne è stato visto portarsi la mano tra torace e addome, barcollare e poi accasciarsi al suolo.

Una donna presente sul posto ha raccontato di aver sentito un rumore vicino alla sua auto parcheggiata e di aver trovato l’uomo già coperto di sangue.

Franco Sessa

I soccorsi: tentativi di rianimazione per quasi un’ora

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza, insieme a Guardia Civil, polizia locale e polizia nazionale.

I paramedici hanno tentato di rianimare il giovane per circa un’ora, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi.

La morte è stata dichiarata poco dopo le 17.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, la ferita da arma da taglio era particolarmente profonda, elemento che ha reso vano ogni tentativo di salvargli la vita.

Le condizioni della vittima: identificazione in corso

Secondo i media locali, la vittima è un cittadino italiano originario della Campania, nato a Pagani con un passato come pizzaiolo a Napoli. Successivamente è stato confermato che la vittima è il 35enne Francesco Sessa.

Il Consolato italiano a Barcellona è stato informato e sta seguendo il caso.

Indagini: caccia all’aggressore e movente da chiarire

Le indagini sono affidate alla Guardia Civil.

L’aggressore si è dato alla fuga subito dopo l’attacco. Alcuni testimoni avrebbero visto una persona allontanarsi rapidamente, forse salendo su un’auto che lo attendeva poco distante.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: inizialmente si era parlato di tentata rapina, ma gli elementi raccolti fanno emergere anche la possibilità di un regolamento di conti.

Gli investigatori stanno analizzando le testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Un elemento che emerge: violenza in pieno giorno in zona turistica

Non è solo un fatto di cronaca. Questo episodio evidenzia un dettaglio preciso.

L’omicidio è avvenuto in una delle aree più frequentate di Ibiza, in pieno giorno e davanti a diverse persone. Una dinamica che colpisce perché rompe la percezione di sicurezza tipica delle zone turistiche.

Non è il primo caso di violenza registrato sull’isola, ma la modalità — rapida, pubblica e con fuga organizzata — suggerisce un livello di violenza che va oltre l’episodio isolato.

È proprio questo elemento a rendere il caso particolarmente rilevante anche sul piano investigativo.