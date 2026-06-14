Nicoletta ritrovata dopo ore di paura: dove era la 14enne scomparsa prima dell’esame

Nicoleta è stata ritrovata dopo ore di apprensione

Lieto fine a Isola Capo Rizzuto: la ragazza è stata trovata in una casa abbandonata

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che per un’intera giornata ha tenuto con il fiato sospeso una comunità intera. Nicoletta Anamaria Domide, la 14enne scomparsa nella mattinata di oggi a Isola Capo Rizzuto, è stata ritrovata in serata e le sue condizioni sono buone.

La ragazza era uscita di casa per raggiungere la scuola dove avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media, ma poco prima di entrare nell’istituto si era allontanata senza dare più notizie, facendo scattare l’allarme tra familiari e forze dell’ordine.

Dove è stata trovata Nicoletta

La giovane è stata individuata nel tardo pomeriggio all’interno di una casa abbandonata nella zona di Parco Insiti, sempre nel territorio comunale di Isola Capo Rizzuto.

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive al ritrovamento, Nicoletta non si sarebbe mai allontanata dal paese.

Dopo essere stata rintracciata, la 14enne è stata accompagnata dai carabinieri e ha potuto riabbracciare la nonna, con la quale vive.

Successivamente è stato disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti medici di routine.

La scomparsa prima dell’esame di terza media

La vicenda aveva suscitato grande apprensione fin dalle prime ore del mattino.

Nicoletta si era recata regolarmente a scuola per sostenere una delle prove dell’esame di terza media, ma non avrebbe mai fatto ingresso in aula.

Da quel momento si erano perse completamente le sue tracce.

I familiari, non riuscendo a contattarla, avevano immediatamente denunciato la scomparsa, facendo partire una complessa macchina delle ricerche.

Le ricerche e la mobilitazione della comunità

Fondamentale per il ritrovamento è stato il lavoro svolto dai militari della Tenenza dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, che hanno coordinato le attività investigative per tutta la giornata.

Determinante anche la grande mobilitazione della comunità locale.

L’appello lanciato nelle ore precedenti era stato condiviso migliaia di volte sui social network, raggiungendo rapidamente tutta la provincia di Crotone e contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul caso.

Anche la sindaca Maria Grazia Vittimberga aveva seguito personalmente l’evolversi della situazione, invitando i cittadini a collaborare e a segnalare qualsiasi informazione utile.

Cosa è successo durante le ore della scomparsa

Resta ora da chiarire cosa abbia fatto la ragazza durante le ore trascorse lontano da casa.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione i suoi movimenti e comprendere le ragioni che l’hanno spinta ad allontanarsi proprio nel giorno degli esami.

Al momento non emergono elementi che facciano pensare a situazioni particolarmente gravi, ma saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il sollievo dopo una giornata di angoscia

La notizia del ritrovamento ha rapidamente fatto il giro della città, portando sollievo tra familiari, amici, compagni di scuola e cittadini che avevano seguito con apprensione gli sviluppi della vicenda.

Dopo ore di paura e incertezza, la certezza più importante è arrivata nel tardo pomeriggio: Nicoletta sta bene ed è stata ritrovata viva.

Una notizia che ha riportato serenità a una famiglia e a un’intera comunità che per tutta la giornata aveva sperato in questo epilogo.