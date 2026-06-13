Tommaso Paradiso sposa Carolina Sansoni, ma sul matrimonio esplode la polemica

Tommaso Paradiso è convolato a nozze a Capalbio

Il cantante e l’imprenditrice digitale si sono sposati a Capalbio davanti a tanti volti noti dello spettacolo

È stato uno degli eventi mondani più attesi dell’anno, con decine di volti noti arrivati in Toscana per festeggiare una delle coppie più amate dello spettacolo. Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono sposati a Capalbio, coronando una storia d’amore che dura da anni e dalla quale è nata anche la loro prima figlia.

Ma se da una parte le immagini delle nozze hanno conquistato i social, dall’altra non sono mancate le polemiche che stanno facendo discutere il web.

Il matrimonio da favola a Capalbio

Il cantautore romano e l’imprenditrice digitale hanno pronunciato il loro sì nella suggestiva Pieve di San Nicola, uno dei luoghi più caratteristici del borgo toscano.

Per l’occasione Paradiso ha scelto un elegante completo firmato Giorgio Armani, mentre Carolina Sansoni è apparsa raggiante con un raffinato abito bianco dalle linee essenziali.

La cerimonia è stata celebrata da don Marcello Serio davanti a parenti, amici e numerosi ospiti arrivati da tutta Italia.

Da Jovanotti a Emma Marrone: parata di vip

Tra gli invitati non sono mancati alcuni dei nomi più conosciuti del mondo dello spettacolo e della musica.

A Capalbio sono stati avvistati Jovanotti, Emma Marrone, Coez, Alessandro Borghi, Nicola Savino, Dardust e numerosi amici storici del cantante.

Molti curiosi si sono radunati nei pressi della chiesa e delle aree interessate dalla festa per cercare di intravedere gli ospiti e immortalare alcuni momenti della giornata.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, tra eleganza, sorrisi e tanta emozione.

La festa in spiaggia e la struttura che divide il web

Dopo il rito religioso, i festeggiamenti si sono trasferiti sulla spiaggia del Chiarone, nei pressi dello storico stabilimento balneare L’Ultima Spiaggia.

Proprio qui è stata allestita una grande tensostruttura destinata ad accogliere gli invitati durante il ricevimento.

Ed è proprio questo dettaglio ad aver acceso le polemiche.

Sui social, infatti, diversi utenti, ambientalisti e frequentatori della zona hanno criticato la presenza della struttura per la sua vicinanza all’Oasi WWF del Lago di Burano, una delle aree naturalistiche più conosciute della costa toscana.

Perché la polemica sta facendo discutere

Le critiche si sono concentrate soprattutto sull’impatto visivo dell’allestimento e sulla scelta della location per le nozze per una festa privata di grandi dimensioni.

Alcuni utenti hanno espresso perplessità riguardo alla compatibilità tra un evento esclusivo e la tutela di un’area considerata particolarmente delicata dal punto di vista ambientale.

Al momento non risultano contestazioni ufficiali o provvedimenti legati all’organizzazione dell’evento, ma il dibattito online continua ad alimentarsi.

Un momento speciale per la coppia

Al di là delle polemiche, il matrimonio rappresenta una tappa importante nella storia di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni.

Le nozze arrivano infatti poco più di un anno dopo la nascita della loro figlia Anna, venuta al mondo nell’aprile 2025.

L’annuncio del matrimonio aveva già fatto parlare nei mesi scorsi, soprattutto dopo il video condiviso durante il Festival di Sanremo che mostrava la coppia mentre ballava insieme e lasciava intravedere l’anello di fidanzamento.

Ora quel momento si è trasformato in realtà. E mentre le immagini del matrimonio continuano a circolare sui social, tra auguri e congratulazioni, la discussione sulla festa in spiaggia resta uno degli argomenti più commentati legati alle nozze del cantante romano.