Formentera, italiano muore mentre nuota a Llevant: inutili i soccorsi, giallo sull’identità

Tragedia a Formentera

L’uomo è stato visto in difficoltà in acqua da un altro bagnante, che ha tentato di salvarlo

Un uomo italiano è morto sulla spiaggia di Llevant, a Formentera, dopo essere stato visto in difficoltà mentre nuotava. L’allarme è scattato quando un altro bagnante si è accorto che qualcosa non andava e ha cercato di intervenire per aiutarlo. Il tentativo di soccorso è stato però particolarmente difficoltoso e, poco dopo, anche un bagnino è entrato in azione per raggiungere l’uomo e riportarlo sulla riva.

Una volta fuori dall’acqua sono iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguite dai soccorritori del servizio di salvataggio del Consell di Formentera. Ogni tentativo, però, si è rivelato vano. L’uomo è morto nonostante l’intervento dei soccorritori e degli agenti della Polizia Locale.

Al momento, inoltre, non sono stati resi noti né il nome né l’età della vittima. La sua identità dovrà essere accertata nell’ambito degli accertamenti avviati dalle autorità spagnole.

L’allarme lanciato da un altro bagnante

La tragedia si è consumata mentre l’uomo si trovava in acqua sulla spiaggia di Llevant, una delle località frequentate dai bagnanti sull’isola delle Baleari.

A notare per primo la situazione è stato un altro nuotatore presente sulla spiaggia. L’uomo avrebbe visto il cittadino italiano in difficoltà in mare e ha deciso di tentare di raggiungerlo per prestargli aiuto.

Il soccorritore, tuttavia, avrebbe incontrato a sua volta delle difficoltà durante l’intervento, riuscendo comunque a dare l’allarme e a contribuire all’attivazione della macchina dei soccorsi.

A quel punto è intervenuto un bagnino di pronto intervento, uno degli operatori che prestano servizio presso le attività commerciali della zona. È stato lui a raggiungere l’uomo e a portarlo verso la riva.

La disperata rianimazione sulla spiaggia

Quando la vittima è stata portata a terra, la situazione è apparsa immediatamente gravissima.

Gli addetti al servizio di salvataggio del Consell di Formentera hanno raggiunto il punto dell’intervento e hanno iniziato le procedure di emergenza. Sono state praticate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, nel tentativo di far ripartire il cuore dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Formentera, che hanno collaborato alle operazioni.

I soccorritori hanno tentato in ogni modo di salvare la vita al bagnante, ma dopo i tentativi di rianimazione non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

«Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo», è stato riferito dal Comune dell’isola, dando conto dell’esito drammatico dell’intervento.

L’annegamento resta l’ipotesi più probabile

La causa della morte non è stata ancora accertata in via definitiva.

Secondo le prime informazioni, l’ipotesi ritenuta più probabile è quella dell’annegamento, considerando che l’uomo è stato trovato in difficoltà mentre si trovava in mare. Saranno però gli accertamenti delle autorità a stabilire con precisione cosa sia accaduto e cosa abbia provocato il decesso.

La Guardia Civil ha preso in carico le indagini. Gli investigatori dovranno ricostruire gli ultimi momenti prima dell’intervento, anche attraverso le testimonianze delle persone presenti sulla spiaggia.

Particolarmente importante sarà anche chiarire se l’uomo abbia avuto un malore prima di finire in difficoltà in acqua oppure se la morte sia stata provocata direttamente dall’annegamento.

Ancora da chiarire l’identità della vittima

In un primo momento non erano disponibili informazioni nemmeno sulla nazionalità dell’uomo. Successivamente è emerso che si trattava di un cittadino italiano.

Restano invece ancora da definire le sue generalità complete e l’età. Le autorità locali stanno procedendo con gli accertamenti necessari per identificarlo e informare ufficialmente i familiari.

La notizia ha fatto scattare anche l’attivazione della rete diplomatica italiana. Il consolato di Barcellona e la vice-console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali, seguendo gli sviluppi della vicenda.

Le indagini sulla tragedia a Formentera

Ora spetterà agli investigatori spagnoli fare piena luce sulla morte dell’uomo. L’intervento dei soccorritori è stato immediato, ma nonostante i tentativi di rianimazione non è stato possibile salvargli la vita.

Restano da chiarire soprattutto le circostanze che hanno preceduto l’emergenza in acqua. Le testimonianze del bagnante che ha dato l’allarme e degli operatori intervenuti potrebbero contribuire a ricostruire la sequenza degli eventi.

Una tragedia consumatasi davanti agli occhi di altri bagnanti e che ha spezzato la vita di un cittadino italiano durante una giornata trascorsa sull’isola. Llevant resta ora al centro degli accertamenti della Guardia Civil, mentre il consolato italiano segue la vicenda per fornire assistenza e supporto alla famiglia della vittima.