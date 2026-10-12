Jesolo, 23enne precipita dal fuoristrada in corsa: operato alla testa, è in coma farmacologico. Indagato il conducente

Il giovane è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso

Il giovane videomaker è ricoverato in terapia intensiva al Ca’ Foncello di Treviso dopo il drammatico incidente a Paese

È ricoverato in terapia intensiva, in coma farmacologico e in condizioni gravissime, il ventitreenne residente a Jesolo precipitato dal tettuccio di un fuoristrada in movimento nella serata di domenica 11 ottobre, nella zona industriale di Padernello, nel territorio comunale di Paese, in provincia di Treviso. Il giovane, appassionato di fotografia, motori e riprese video, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa dopo il violento impatto con l’asfalto. Intanto, la Procura ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

Il conducente dell’Opel Frontera, un ventenne residente a Giavera del Montello, risulta indagato per lesioni stradali colpose gravissime, secondo le prime informazioni sull’inchiesta. Il fuoristrada è stato sequestrato e gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto, valutando anche le caratteristiche dell’area in cui si svolgeva il raduno automobilistico.

La caduta durante le riprese delle manovre

L’incidente si è verificato intorno alle 18.40, al termine di un incontro tra appassionati di auto e fuoristrada. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Treviso, il ventitreenne si trovava sul tetto dell’Opel Frontera, con l’intenzione di filmare dall’alto le derapate e le evoluzioni dei veicoli presenti nella zona.

Il giovane si sarebbe aggrappato alle barre del tettuccio mentre il mezzo percorreva via Piemonte, nella zona artigianale di Padernello. Durante una curva, il repentino cambio di direzione gli avrebbe fatto perdere la presa, facendolo precipitare sull’asfalto.

La caduta è stata particolarmente violenta. Il ragazzo ha battuto il volto e la testa contro il manto stradale, riportando un grave trauma cranico e facciale, oltre ad altre lesioni. Il conducente si è fermato subito dopo l’incidente e, insieme agli altri giovani presenti, ha contribuito ad attivare i soccorsi.

L’allarme ha fatto arrivare sul posto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale. Le condizioni del ventitreenne sono apparse da subito estremamente serie.

L’intervento chirurgico e il ricovero in terapia intensiva

Il giovane è stato trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Successivamente è rimasto ricoverato in terapia intensiva, in coma farmacologico, sotto stretta osservazione.

La prognosi resta legata all’evoluzione del quadro clinico. La gravità delle lesioni riportate nella caduta rende particolarmente delicata la situazione, mentre familiari e conoscenti attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Il ventitreenne è descritto come un appassionato di motori e videomaking, interessato a documentare raduni ed evoluzioni automobilistiche. Proprio la volontà di riprendere le manovre delle vetture, secondo la ricostruzione iniziale, lo avrebbe portato a salire sul tettuccio del fuoristrada.

Il conducente indagato, sequestrata l’auto

Sul fronte giudiziario, il pubblico ministero Elisabetto Spigarelli ha aperto un fascicolo d’indagine. L’ipotesi di reato contestata al conducente è quella di lesioni stradali colpose gravissime. Si tratta di un’ipotesi investigativa che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti e non equivale a una responsabilità già accertata.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente, proseguendo gli accertamenti fino alla serata. L’Opel Frontera è stata sequestrata, mentre il conducente è stato sottoposto ai controlli previsti, compresi quelli alcolemici e tossicologici, che, secondo le informazioni disponibili, avrebbero dato esito negativo. La patente gli è stata ritirata.

Gli investigatori stanno valutando anche le modalità di guida e le circostanze in cui si sarebbero svolte le manovre automobilistiche. Un elemento importante riguarda inoltre la natura dell’area: sarà necessario stabilire se il tratto interessato dall’incidente fosse una strada normalmente aperta al traffico oppure uno spazio privato utilizzato per il raduno. La distinzione potrebbe incidere sulla valutazione giuridica dei fatti.

Gli accertamenti per ricostruire ogni responsabilità

Il caso si concentra ora su due aspetti: da una parte le condizioni del giovane, ancora estremamente gravi; dall’altra la ricostruzione precisa di quanto avvenuto prima della caduta. Gli inquirenti dovranno chiarire la velocità del mezzo, la dinamica della curva, le condizioni della strada e il contesto in cui si stavano svolgendo le riprese.

La presenza di numerose tracce di frenate e sgommate sull’asfalto sarà un ulteriore elemento da valutare nell’ambito dei rilievi, senza che questo, da solo, consenta di stabilire eventuali responsabilità.

In attesa degli esiti investigativi e di aggiornamenti clinici, resta la drammatica vicenda di un giovane di 23 anni, precipitato da un veicolo in movimento mentre cercava di documentare le evoluzioni delle auto. Un incidente dalle conseguenze devastanti, sul quale la Procura e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.