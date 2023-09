Kazuosan ritrovato in un ospedale a New Jersey, il giallo delle ore precedenti alla scomparsa dello YouTuber

É stato ritrovato in stato confusionale Kazuosan, lo YouTuber salernitano che non dava notizie di sé da sabato 9 settembre.

Cosimo Corrado ‘Kazuosan’ è stato ritrovato da un detective americano in ospedale in stato confusionale

Come riferito da Il Mattino a ritrovare il giovane è stato un detective della polizia americana che lo stava cercando a New York con gli agenti dell’Fbi. Cosimo Corrado, nome all’anagrafe del 21enne, è ricoverato in un ospedale a New Jersey in discrete condizioni ma ancora disorientato. Non è ancora chiaro cosa gli sia accaduto.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, che hanno visionato le videocamere di sorveglianza, non aveva fatto ingresso nel bed and breakfast dove alloggiava nella Grande Mela negli ultimi tre giorni. Prima di far perdere le tracce di sé Kazuosan aveva inviato dei messaggi confusi alla madre, Antonella, a nonno Ciro ed alla madre di un amico YouTuber. Poi più nulla.

Dopo gli ultimi messaggi a madre e nonno non era rientrato nel B&B a New York

Dopo ripetute telefonate è emerso che il salernitano di Matierno aveva perso uno dei cellulari al quale aveva risposto uno sconosciuto. Nelle prossime ore sarà ascoltato dagli inquirenti che cercheranno di ricostruire cosa gli fosse accaduto prima di essere ricoverato a New Jersey. I genitori sono partiti per gli Usa.