Scomparso YouTuber Kazuosan, il 21enne salernitano si trovava a New York

Da sabato 9 settembre non si hanno notizie dello YouTuber salernitano Kazuosan, all’anagrafe Cosimo Corrado. Il 21enne è atterrato qualche giorno fa a New York ed è rimasto in contatto con i familiari fino alle 18:30 del giorno della scomparsa quando ha riferito che si trovava a Manhattan.

Lo YouTuber Kazuosan Cosimo Corrado non dà notizie da sabato 9 settembre: ha perso uno dei cellulari

Da quel momento il silenzio con il giovane che non ha più risposto né al numero italiano che a quello americano. Inoltre Kazuosan ha perso uno dei cellulari che aveva con sé in quanto ad uno dei suoi numeri avrebbe risposto uno sconosciuto che ha riferito di aver trovato il telefonino. Preoccupata la famiglia così come i numerosi amici.

Sui social sono stati divulgati numerosi appelli per cercare informazioni utili sullo YouTuber salernitano. Nel post diffuso sui social viene chiesto di contattare la polizia o, su WhatsApp, il numero di telefono +393889869780 per dare informazioni utili su Kazuosan.