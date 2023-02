Kellie Pickler sconvolta, il marito si è tolto la vita in casa: l’ultimo post del cantautore Kyle Jacobs

Quando si è svegliata non ha trovato il marito, Kyle Jacobs, al suo fianco e si è allarmata. Il marito della cantante Kellie Pickler è stato trovato privo di vita in una stanza ufficio al piano superiore poco dopo le 13:21 di venerdì 17 febbraio. L’artista statunitense, che ha conquistato la ribalta American Idol ed ha vinto Ballando con le stelle, ha allertato le forze dell’ordine in quanto la porta era chiusa chiave.

Kyle Jacobs si è suicidato nell’appartamento di Nashville: l’allarme lanciato da Kellie Pickler

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Nashville e la polizia che hanno aperto la porta ed hanno trovato Kyle Jacobs, 49 anni, privo di vita. Il cantautore presentava una ferita d’arma da fuoco. Sconosciuti i motivi del tragico gesto. Al momento della tragedia nella casa di Nashville c’era anche un assistente di Kellie Pickler. La coppia era convolata a nozze il giorno di Capodanno del 2011 con una cerimonia a sorpresa.

Kyle Jacobs con la moglie Kellie Pickler

Il marito di Kellie Pickler aveva pubblicato poche ore prima un post per celebrare Hey World disco di platino

Nel suo ultimo post su Instagram condiviso il giorno prima della sua morte, Jacobs aveva condiviso una foto che annunciava che Hey World di Lee Brice diventava disco di platino certificato. Il cantautore si era trasferito da Minneapolis, Minnesota, a Nashville nel 2000. Ha scritto la hit del 2007 di Garth Brooks “More Than A Memory” e “Still” di Tim McGraw.