«Ehi, sono viva. Non ci posso credere»: Kristin cade dall’ottavo piano mentre balla sul divano Athens

Kristin Sargent

Era una festa dopo la vittoria della squadra di football dell’Università della Georgia. Poi, in pochi secondi, la serata si è trasformata in un incubo. Kristin Sargent, 21 anni, studentessa all’ultimo anno, è precipitata dalla finestra dell’ottavo piano del suo appartamento al Rambler Athens, complesso residenziale universitario di Athens, finendo nel cortile con la piscina.

Eppure la ragazza è sopravvissuta a una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze fatali. Ora è ricoverata in terapia intensiva e, secondo quanto raccontato dal padre Richard Sargent, è sveglia, parla e sta mostrando segnali di miglioramento nonostante le numerose ferite riportate.

La caduta durante il ballo, poi il volo dall’ottavo piano

L’incidente è avvenuto sabato 26 settembre, poco dopo le 19.30. La polizia di Athens-Clarke County è stata chiamata al numero 558 di West Broad Street intorno alle 19.37.

Quando gli agenti sono arrivati, Kristin era a terra vicino alla piscina, che si trova nel cortile interno del complesso. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, la studentessa stava ballando su un divano o su un materasso gonfiabile vicino a una finestra aperta quando avrebbe attraversato la zanzariera, precipitando nel vuoto.

La dinamica è ancora oggetto di accertamenti, ma gli investigatori hanno trovato alcuni elementi compatibili con una caduta particolarmente violenta. La ragazza avrebbe infatti urtato una panchina metallica durante la discesa: il cuscino presentava tracce di sangue e il bracciolo risultava spezzato. Alcuni testimoni hanno riferito anche della possibile presenza di una sedia a sdraio che potrebbe aver attenuato parzialmente l’impatto.

«Sono viva, non ci posso credere»

La notizia della sopravvivenza ha raggiunto rapidamente la famiglia in Virginia. I genitori hanno ricevuto una telefonata mentre Kristin Sargent veniva soccorsa e sono immediatamente partiti per raggiungerla.

Il padre ha raccontato alla televisione locale che la figlia, nonostante le numerose lesioni e le fratture riportate, è cosciente e riesce a parlare.

«Stava parlando con una sua amica e diceva: “Ehi, sono viva. Non ci posso credere”», ha raccontato Richard Sargent.

Parole che restituiscono la consapevolezza della studentessa davanti a quello che è accaduto. «È una combattente, quindi starà bene», ha aggiunto il padre, sottolineando quanto la famiglia sia grata per il fatto che Kristin sia sopravvissuta.

La serata dopo la vittoria dei Bulldogs

Secondo il padre, la serata era iniziata in un clima di festa. I Georgia Bulldogs avevano appena battuto gli Oklahoma Sooners per 41-13, e nel complesso residenziale molti studenti stavano celebrando il risultato.

«L’Università della Georgia aveva appena vinto una partita. Scommetto che c’erano molti ragazzi di 21 anni felicissimi», ha raccontato Richard.

Kristin frequenta proprio l’Università della Georgia ed è all’ultimo anno del percorso di studi in finanza e marketing. Una serata di festa si è trasformata improvvisamente nella drammatica caduta dalla finestra.

L’indagine e il messaggio del residence

Gli investigatori hanno ascoltato Kristin e altri testimoni anche in ospedale e, sulla base degli elementi raccolti finora, l’ipotesi principale è quella di un incidente. La scientifica ha effettuato i rilievi nell’appartamento e nell’area della piscina, mentre l’indagine sulla dinamica prosegue.

Dopo l’accaduto, la direzione del Rambler Athens ha inviato una comunicazione agli studenti ricordando che le finestre del complesso sono dotate di limitatori di sicurezza e invitando i residenti a non manometterli, rimuoverli o disattivarli.

Non è stato però chiarito se il dispositivo della finestra dalla quale è caduta Kristin fosse attivo o se abbia avuto un ruolo nella caduta.

Intanto, all’interno dell’edificio, amici e compagni di università hanno lasciato decine di messaggi e auguri per la studentessa. La famiglia continua a starle accanto nella terapia intensiva, mentre Kristin affronta il lungo percorso di recupero dopo quella caduta di otto piani.