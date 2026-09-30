Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, qualcosa si è rotto? Il dettaglio nelle foto con Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Le immagini pubblicate da Chi riaccendono le voci sulla coppia

Un pomeriggio insieme, un saluto affettuoso e poi due strade diverse. È questo il dettaglio che sta riaccendendo le indiscrezioni sul momento attraversato da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Le nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano i due insieme a Milano, al parco, con il piccolo Kian, la madre di Giulia, Fariba, e il loro cane. Una scena apparentemente familiare, che però assume un significato diverso alla luce delle voci circolate nelle ultime settimane sulla coppia.

A far discutere è soprattutto ciò che sarebbe accaduto dopo. Secondo la ricostruzione del magazine, dopo essersi salutati affettuosamente, Pierpaolo Pretelli si sarebbe allontanato con il figlio verso un’altra abitazione, diversa da quella nella quale la coppia ha vissuto insieme.

È un dettaglio che, da solo, non certifica una separazione. Ma contribuisce ad alimentare le ipotesi di una crisi tra i due.

La domanda che ora si fanno i fan dei Prelemi

La questione, dunque, non è tanto stabilire se Giulia e Pierpaolo si siano lasciati: al momento non esiste alcuna conferma ufficiale di una rottura.

La domanda è piuttosto capire cosa stia succedendo nella vita privata di una coppia che negli anni ha sempre cercato di proteggere la propria dimensione familiare.

Le fotografie di Chi arrivano infatti in un momento nel quale le indiscrezioni su un possibile momento difficile si erano già moltiplicate. Nessuno dei due, però, ha scelto di intervenire pubblicamente per confermare o smentire.

E proprio il silenzio rende ancora più significativo ogni dettaglio delle immagini.

In mezzo c’è Kian, che Giulia e Pierpaolo hanno sempre protetto

Al centro della vicenda c’è anche Kian, il figlio della coppia, nato poco più di un anno fa.

Fin dalla nascita, Salemi e Pretelli hanno scelto di non mostrare pubblicamente il volto del bambino, mantenendo una linea molto precisa sulla sua esposizione sui social.

Anche nelle fotografie pubblicate dal settimanale il piccolo compare all’interno di una giornata familiare, ma la sua immagine resta protetta.

La presenza del bambino rende naturalmente ancora più delicata qualsiasi evoluzione del rapporto tra i suoi genitori.

Dal Grande Fratello Vip alla famiglia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. La loro relazione è nata durante il reality e, una volta terminata l’esperienza televisiva, i due hanno deciso di continuare la storia lontano dalla casa.

Il pubblico ha seguito passo dopo passo la loro relazione, trasformandoli nei cosiddetti “Prelemi”, una delle coppie più seguite nate dal reality.

Nel corso degli anni sono arrivati la convivenza, i progetti professionali e infine la nascita di Kian. Un percorso che sembrava aver trasformato quella relazione nata davanti alle telecamere in una vera famiglia.

Per questo le nuove immagini hanno attirato immediatamente l’attenzione dei fan.

Crisi o soltanto un momento delicato?

Al momento, però, bisogna separare ciò che mostrano le fotografie dalle interpretazioni.

È documentato che i due siano stati insieme al parco con il figlio e che, secondo la ricostruzione di Chi, dopo il saluto Pierpaolo abbia raggiunto un’altra abitazione. Non è invece documentato che la coppia abbia deciso di separarsi definitivamente.

Potrebbe trattarsi di una crisi, di una fase di riflessione oppure di una semplice organizzazione familiare diversa da quella abituale. Senza una presa di posizione dei diretti interessati, qualsiasi conclusione sarebbe prematura.

Resta però quel dettaglio nelle fotografie: Giulia e Pierpaolo insieme con il loro bambino, poi il saluto e l’allontanamento verso due abitazioni diverse.

Ed è proprio da quelle immagini che riparte la domanda dei fan: cosa sta succedendo davvero ai Prelemi?