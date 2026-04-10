Senza cibo per 12 ore, mangia scarafaggi: bimbo di un anno muore, madre arrestata in Georgia

Bambino trovato morto in un'abitazione in condizioni fatiscenti, arrestata la madre

Sei bambini soli in casa, il più piccolo muore dopo aver mangiato insetti

Una casa nel degrado, sei bambini lasciati soli per ore e una morte che ha scosso un’intera comunità.

È accaduto in Georgia, negli Stati Uniti, dove un bambino di appena un anno è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione in condizioni igieniche gravemente compromesse. Secondo gli investigatori, il piccolo avrebbe ingerito formiche e scarafaggi perché in casa non c’era cibo.

Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione di arresto cardiaco. Ma all’arrivo, per il bambino non c’era più nulla da fare.

Dodici ore senza cibo, affidati a un fratello di 10 anni

Secondo quanto emerso dai mandati di arresto, nell’abitazione erano presenti altri cinque bambini, tutti sotto gli otto anni.

Sarebbero rimasti soli per circa 12 ore, sotto la supervisione del fratello maggiore di 10 anni. È stato proprio lui a raccontare agli agenti che i fratelli non avevano cibo e che il più piccolo aveva mangiato insetti.

Le autorità hanno parlato di una situazione di abbandono e trascuratezza prolungata, aggravata dall’assenza totale di condizioni di vita adeguate.

La casa nel degrado: odore nauseabondo e stanze in disordine

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato un ambiente descritto come “insalubre”.

Un forte odore nauseabondo, stanze completamente in disordine e condizioni igieniche precarie. Un contesto che, secondo gli inquirenti, confermerebbe uno stato di incuria incompatibile con la presenza di bambini così piccoli.

La madre arrestata e le accuse

La donna, Sherry Magby, 37 anni, è stata arrestata e resta detenuta senza possibilità di cauzione.

È accusata di sei capi d’imputazione per maltrattamenti su minori di secondo grado. Le indagini sono coordinate dall’ufficio dello sceriffo della contea di Douglas e potrebbero portare a ulteriori accuse.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul rapporto tra la donna e i bambini.

Il precedente: un altro figlio ferito con un coltello

Il caso si inserisce in un quadro già compromesso.

Secondo le autorità, la donna è coinvolta in un altro procedimento risalente al 2023, in cui è accusata di aver ferito un figlio alla schiena con un coltellino. Per quella vicenda è previsto un processo nelle prossime settimane.

Lo shock della comunità: “Bastava chiedere aiuto”

La notizia ha colpito profondamente il quartiere.

A pochi metri dall’abitazione si trova un centro di assistenza sociale. “Bastava venire qui, avremmo potuto aiutarli”, ha raccontato un operatore, incredulo per quanto accaduto.

Anche alcuni vicini hanno riferito di aver visto spesso i bambini soli, perfino in orari notturni. “Se avessi saputo che non avevano da mangiare, li avrei sfamati”, ha detto uno di loro.

Un caso che riapre il tema dell’abbandono minorile

La vicenda riporta al centro una questione più ampia: la difficoltà di intercettare situazioni di disagio prima che degenerino.

In attesa degli sviluppi dell’indagine, resta una tragedia che solleva interrogativi profondi su responsabilità, controlli e reti di protezione.

Un processo per quel caso è previsto nelle prossime settimane.

Lo shock della comunità: “Avremmo potuto aiutarli”

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale.

Operatori sociali e vicini di casa hanno espresso incredulità e dolore, sottolineando come sarebbe bastato chiedere aiuto.

“Eravamo qui, avremmo potuto dare loro da mangiare”, ha dichiarato un operatore di un centro assistenziale situato a pochi passi dall’abitazione.

Anche alcuni residenti hanno raccontato di aver visto spesso i bambini da soli, persino di notte.

Un caso che riapre il tema dell’abbandono minorile

Oltre alla tragedia, resta una domanda centrale:

come sia stato possibile che una situazione simile non venisse intercettata prima.

La vicenda riaccende il dibattito su:

sistemi di controllo

reti di assistenza

segnali ignorati

In attesa degli sviluppi giudiziari, resta il peso di una morte che, secondo molti, poteva essere evitata.