Osvaldo choc sui social: ‘Soffro di depressione molto grave, ho speso tutti i miei risparmi’ (VIDEO)

“Non so se si tratta di una richiesta di aiuto o se semplicemente ho la necessità di parlarne ma soffro da tempo di una depressione molto grave“. L’ex attaccante Pablo Daniel Osvaldo pubblica sui social un video-shock per raccontare il difficile momento che sta vivendo. Di recente era salito alla ribalta della cronaca rosa argentina per la separazione dalla nota giornalista Daniela Ballester.

Pablo Daniel Osvaldo ha raccontato su Instagram che sta vivendo una grave depressione: ‘Sono in cura psichiatrica’

“Non ho un lavoro stabile e ho speso praticamente tutti i miei risparmi perché non avendo alcun reddito i soldi non durano per sempre ma questo è il meno, perché non sono mai stato interessato ai soldi. Sono nato povero e posso morire povero e questo non mi importa. Ma ciò che più mi fa male è che sto diventando più povero qui, nella mia anima. Spero un giorno di poter tornare ad essere quello di prima” – ha aggiunto Osvaldo nel suo sfogo social.

“Sono in cura psichiatrica e sto assumendo farmaci. Soffro di mancanza di autostima, depressione. Le mie dipendenze dovute alla rabbia mi hanno portato all’autodistruzione e distruggono anche le persone intorno a me. Vivo praticamente da solo, chiuso in casa. Non esco, non faccio nulla di produttivo nella mia vita e a volte non ho nemmeno voglia di alzarmi dal letto” – racconta ancora il 38enne ex attaccante italo-argentino. “Perché vi dico tutto questo? Penso che sia l’unico modo per uscirne, lasciare che le persone sappiano davvero cosa mi sta succedendo. É difficile uscirne, ricado nelle dipendenze e mi isolo dalle persone che amo ed è molto difficile per me andare avanti”.

Osvaldo ricorda il suo passato da calciatore di alto livello: “Ero una persona completamente diversa, piena di sicurezza, fiducia. Oggi non mi riconosco. E faccio fatica a venirne fuori”. L’ex attaccante invita chi sta vivendo un momento simile al suo a parlarne in famiglia, anche se è difficile, e chiedere aiuto. “So che ne uscirò e che tornerò come prima. Ancora non ho capito come sono arrivato fin qui, sinceramente. Ma può succedere a chiunque. Spero un giorno di poter tornare ad essere quello di prima” – ha chiosato l’italo argentino.

Dal 2011 al 2013 Osvaldo ha giocato nella Roma (55 partite disputate e 27 reti realizzate) – dopo aver militato nell’Atalanta, nel Lecce, nella Fiorentina e nel Bologna – dove è stato soprannominato Simba, dall’omonimo personaggio della saga Disney ‘Il re leone’. Con l’arrivo alla Roma dell’allenatore Rudi Garcia nel 2013 è passato al Southampton per alcuni mesi, prima di girare sei squadre in meno di tre anni (tra cui Inter e Juventus). Si è ritirato temporaneamente dal calcio giocato all’età di trent’anni e si è dedicato alla musica, fondando nel 2016 il gruppo Barrio Viejo.

Nel 2019 è tornato a giocare due partite nel Banfield in Argentina prima di ritirarsi definitivamente. In possesso della cittadinanza italiana per via dei suoi avi originari di Filottrano, nella provincia anconetana, Osvaldo ha deciso di giocare per l’Italia disputando 14 gare nella nazionale maggiore e segnando 4 reti. Ha giocato anche nell’Under-20, Under-21 e Olimpica. Nel 2019 ha partecipato a Ballando con le stelle in coppia con la bionda ballerina svedese Veera Kinnunen conquistando il terzo gradino del podio dello show di Rai 1.