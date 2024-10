La star di TikTok Rachel Yaffe stroncata da un tumore a 27 anni: la lunga battaglia e l’ultimo post

Ha condiviso con i suoi follower la battaglia contro un raro carcinoma al fegato che non le ha dato scampo. La star di TikTok, Rachel Yaffe, è deceduta l’11 ottobre all’età di 27 anni dopo aver provato anche le cure sperimentale per vincere la sfida con quel malefico mostro che si era insinuato nel suo corpo.

Rachel Yaffe è morta all’età di 27 anni per raro tumore al fegato, sui social aveva documentato la sua battaglia

Nell’ultimo post condiviso sui social ha raccontato di sentirsi debole dopo essersi sottoposta alla radioterapia. “Resto positiva anche se sto lottando per seguire il rigido regime alimentare che devo affrontare per via della malattia. É difficile per me alzarmi e muovermi ma ci sto lavorando”. In questi mesi vissuti tra paure e speranze aveva riferito che inizialmente pensava che i suoi problemi fossero dovuti ad un’intolleranza al glutine.

Poi la drammatica scoperta dopo che il consulto con un medico che le aveva consigliato di fare ulteriori accertamenti con uno specialista. Dagli esami , dopo aver visitato un medico, è stata rapidamente indirizzata a uno specialista, dove hanno scoperto un tumore di 20 centimetri nel suo fegato. Nello specifico alla TikToker è stato diagnosticato un carcinoma epatocellulare fibrolamellare, rara malattia che “si verifica principalmente negli adolescenti e nei giovani adulti che non hanno una storia di malattia epatica”.

‘All’inizio pensavo che si trattasse di un’intolleranza al glutine’

Il tumore era allo stadio 4 e Rachel Yaffe è stata operata immediatamente per la massa maligna. Dopo qualche mese il ‘mostro’ ha colpito il fegato ai polmoni. Per un periodo si è trasferita prima a Los Angeles e poi a New York, dove vive la sorella, per sottoporsi a cure alternative e tradizionali ma non c’è stato nulla da fare. La situazione è ulteriormente peggiorata per un’emorragia al polmone.

La ragazza del Maryland non aveva mollato ed a giugno aveva parlato di piccoli segnali incoraggianti in un quadro che restava complicato. L’11 ottobre la ferale notizia. “Lascia i suoi devoti genitori, Linda (nata Bass) e Wayne Yaffe; gli amati fratello e sorella, Jordan Yaffe e Jessica Yaffe; la cara nonna, Sydney Bass; e l’adorata cagnolina, Layla.”