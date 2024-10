La modella e creatrice di contenuti OnlyFans, Adriana Vieira, è stata trovata senza vita nelle acque al largo di Miami il 22 settembre.

Adriana Vieira trovata priva di vita nelle acque a largo di Miami, la madre chiede di aprire un’inchiesta

Una morte misteriosa che ha portato la madre, Antonia de Lourdes Vieira, a chiedere pubblicamente alle autorità di approfondire la vicenda con un’indagine volta a chiarire le ragioni della morte della 31enne. “Voglio che si indaghi sulla morte di mia figlia e ho bisogno che tu mi aiuti a recuperare il suo corpo. Non so quanto tempo mi resta prima che la seppelliscano in una fossa comune” – ha detto al media brasiliano Sun.

Al momento non sono state rivelate le cause del decesso, anche se la Polizia ha rivelato che l’influencer ha partecipato a una festa su uno yacht organizzata da un rapper, di cui non si conosce l’identità, e che la notte prima di morire stava nuotando in mare. Adriana Vieira era originaria di San Paolo ed era seguitissima su OnlyFans.

L’ultimo scatto in yacht della star di OnlyFans a largo di Miami

La star di OnlyFans era sposata e madre di un figlio di 6 anni, aveva partecipato ad una festa su uno yacht

Si definiva una “una ragazza fitness con un bel lato B”. Aveva anche un account secondario, Lady Rich Forever, dove condivideva una foto con una bottiglia di champagne su uno yacht, lo stesso giorno in cui è stata vista viva per l’ultima volta. Secondo quanto riferito dai media brasiliana aveva iniziato

una nuova vita a Miami con suo marito, Roberto Tesa, e il loro figlio di sei anni. In queste ore sono rientrati in Brasile.