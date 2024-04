Una donna originaria di Houston ovest è stata arrestata con l’accusa di aver lasciato il figlio di 8 anni e la figlia di 6 anni a casa da soli per poter andare in crociera.

Lakesha Woods Williams, 29 anni, è finita in manette con l’accusa di abbandono di minori. Secondo i documenti del tribunale, i vicini del lussuoso condominio di Williams nella zona del Memorial hanno lanciato l’allarme. Hanno detto di aver visto la madre di due bambini partire con bagagli e borse lo scorso giovedì 4 aprile, e di non essere più tornata.

Gli agenti del 5° distretto della contea di Harris hanno risposto a un controllo dell’assistenza sociale nel suo appartamento. Hanno trovato il fratello e la sorella a casa da soli. L’unità puzzava di urina, dicono i documenti, ed era in disordine con spazzatura e avanzi di cibo sparsi qua e là. I bambini hanno detto ai deputati che la loro madre era partita per una vacanza in crociera.

“Questi bambini sono stati lasciati incustoditi per molti giorni e messi in pericolo. Per loro di provvedere a se stessi, nutrirsi, prendersi cura di se stessi” – ha detto Keegan Childers, procuratore capo della 209esima corte distrettuale. Gli agenti hanno riferito di aver trovato una webcam e un telefono cellulare che i bambini hanno detto che la loro madre usava per controllarli.

I vigili del fuoco hanno accertato che erano in buone condizioni di salute. La Child Protection li ha affidati alla zia, che ha rifiutato di commentare ad ABC13 il comportamento di Lakesha Woods Williams. Quest’ultima aveva raggiunto Miami per imbarcarsi su una crociera per Porto Rico. Quando è tornata a casa ha inizialmente mentito sulla sua identità.