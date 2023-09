Laura Ziliani, chiesto l’ergastolo per le figlie Silvia e Paola e per Mirto Milani: ‘Perfettamente capaci’

Due anni dopo il loro arresto, avvenuto il 24 settembre 2021, il pm della Procura di Brescia Caty Bressanelli ha chiesto la condanna all’ergastolo e l’isolamento diurno per sei mesi per le sorelle Paola e Silvia Zani e Mirto Milani. “Siamo davanti a tre rei confessi perfettamente capaci di intendere e volere e il quadro è quindi decisamente chiaro”.

Sono rei confessi dell’omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, e madre delle due imputate, uccisa l’8 maggio del 2021, stordita con benzodiazepine, poi soffocata e infine sepolta vicino al fiume del paese dell’alta Valle Camonica, nel Bresciano dove il cadavere venne trovato l’8 agosto 2021.

Secondo l’accusa la donna, ritrovata morta l’8 agosto, sarebbe stata avvelenata con degli ansiolitici e uccisa per questioni economiche. “I tre indagati avevano un chiaro interesse a sostituirsi a Laura Ziliani nell’amministrazione di un vasto patrimonio immobiliare al fine di risolvere i rispettivi problemi economici” – hanno precisato gli inquirenti. Durante il dibattimento Silvia Zani aveva riferito davanti ai giudici della Corte d’Assise di Brescia che temeva di essere uccisa dalla vigilessa di Temù.

“Ne ero sicura al 300 per cento che volesse avvelenarmi. Non so perché volesse farlo. Forse perché volevo gestire in maniera diversa gli immobili ereditati dopo la morte di papà o perché sono una rompiscatole”. L’altra sorella, Paola Zani, aveva chiesto scusa ai familiari tra le lacrime.