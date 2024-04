L’influencer MC Diegun Md cade e annega mentre tenta di realizzare un video estremo in Brasile

Un influencer brasiliano è morto dopo essere caduto in un enorme bacino idrico mentre realizzava un video estremo per i suoi fan. Diego Kaua Oliveira Santos, 20 anni, è scivolato nel lago Salto Grande, nello stato dell’Americana, ed è annegato sotto lo sguardo scioccato degli amici che hanno cercato invano di salvarlo.

La star dei social Diego Kaua Oliveira Santos è scivolato nel lago Salto Grande mentre stava realizzando un video per i suoi fan

Il tragico episodio si è verificato martedì 16 aprile. La star dei social media era conosciuto come MC Diegun Md ed era seguito da 128.000 follower su Instagram. Il ventenne aveva annunciato che durante la visita al bacino idrico avrebbe realizzato qualcosa di sensazionale. Qualche istante prima di annegare, l’influencer ha condiviso una serie di post sulle sue pagine che lo mostravano con gli amici mentre trascorreva la giornata al lago Salto Grande. Inoltre in una Stories aveva promesso ai fan che avrebbe realizzato un diretta da lì a poco.

La polizia civile ha detto che Diego stava registrando contenuti per le sue pagine sui social media quando è morto, secondo i media locali. “I testimoni che erano con la vittima hanno cercato di salvare il giovane, senza successo. Hanno quindi chiamato i vigili del fuoco che hanno recuperato il ragazzo quando era già privo di vita”. Il fratello di Diego Kaua Oliveira Santos ha ringraziato i numerosi follower del 20enne attraverso un post condiviso sul profilo Instagram dell’influencer.

Gli amici hanno tentato di salvarlo, il dolore del fratello: ‘Mi ha sempre incoraggiato a seguire i miei sogni’

“Buonasera a tutti voi che eravate tifosi di Diego. Qui parla suo fratello. Oggi abbiamo ricevuto la triste notizia che è caduto nel fiume e non è tornato. Dopo un’ora o due hanno trovato il corpo… Mio fratello è morto. È deceduto. Ho il suo cellulare. Volevo dirvi grazie mille per il sostegno che gli avete sempre dato. Mi ha sempre motivato a essere come lui, a cercare il successo, a non scoraggiarmi, a perseguire il mio sogno”. Il funerale è stato celebrato giovedì 18 aprile al cimitero del Parque das Palmeiras.