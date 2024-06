Lite per il parcheggio davanti casa: Silvio Scaccia ucciso da guardia giurata a Veroli, operato il figlio

Vecchie ruggini e discussioni continue per la servitù di passaggio sono sfociate in un tragico delitto a Veroli, in provincia di Frosinone. Hanno litigato per le auto che ostruivano il passaggio attraverso il quale all’alba il vicino sarebbe dovuto rincasare, al termine del turno di notte come guardia giurata.

Tragica lite familiare: Alessandro Dell’Uomo ha ucciso l’85enne e ferito Mariano Scaccia per la servitù di passaggio

É la ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Frosinone impegnati nelle indagini su una sparatoria mortale avvenuta alle 6:45 di domenica 9 giugno a Veroli nella località Castelmassimo. La vittima è il pensionato Silvio Scaccia di 85 anni, mentre è rimasto ferito in maniera molto grave il figlio Mariano Scaccia di 53 anni, avvocato del Foro di Frosinone . A fare fuoco è stato un loro vicino di casa, Alessandro Dell’Uomo, di 48 anni.

Dalle testimonianze raccolte, la lite Sarebbe esplosa quando il vicino stava rincasando al termine del turno di notte e ha trovato la strada di passaggio verso la sua abitazione bloccata dalle auto degli Scaccia. Ne è nata una discussione, esasperata da un contenzioso che dura da tempo con i vicini. Al culmine del litigio ci sono stati i colpi di pistola e la fuga di Alessandro Dell’Uomo.

Alessandro Dell’Uomo

Il 48enne si è costituito, avrebbe manifestato intenzioni suicidarie

La guardia giurata ha avvisato il suo avvocato Tony Ceccarelli e si è consegnato nella caserma dei carabinieri di Frosinone , mettendosi a disposizione degli inquirenti. Le indagini vengono portate avanti dal sostituto procuratore di Frosinone Vittorio Misiti. Dopo il delitto il 48enne avrebbe manifestato intenti suicidari. Mariano Scaccia è stato trasportato all’ospedale Spaziani di Frosinone dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Non è in pericolo di vita.