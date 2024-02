Lite tra fratelli a Gioia Sannitica: muore Alessio Melillo, 22enne grave, in fuga il fratello minore

Ha accoltellato al culmine di una lite il fratello, e ne ha ferito un altro gravemente, fuggendo poi nelle campagne nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio. È accaduto a Gioia Sannitica , comune dell’Alto-Casertano, nella frazione di Caselli. I carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese e del reparto operativo di Caserta sono sulle tracce del presunto omicidio.

Alessio Melillo accoltellato e ucciso al culmine della lite con il fratello minore, operato Giovanni Melillo

Secondo quanto ricostruito, la lite familiare avrebbe coinvolto tre fratelli. Per Alessio Melillo, 24 anni, non c’è stato nulla da fare mentre il 22enne Giovanni Melillo, fratello della vittima, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Piedimonte Matese. I medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per provare a salvargli la vita.

In fuga il fratello minore, 19enne, che ha aggredito e accoltellato i congiunti. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Caserta che sono sulle tracce del più giovane dei fratelli che si è allontanato a piedi e disarmato nelle campagne del Casertano. Gli inquirenti sono al lavoro anche per comprendere le cause che hanno portato all’accoltellamento.