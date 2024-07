Litigano per l’iPhone: ragazzina uccide cuginetta di 8 anni strangolandola con un lenzuolo in Tennessee

Una ragazzina di 12 anni del Tennessee è accusata di aver soffocato e ucciso la cuginetta di 8 anni mentre dormiva. Le forze dell’ordine hanno riferito che una telecamera di sicurezza ha ripreso l’omicidio avvenuto il 15 luglio a Humboldt all’interno della camera da letto che condividevano.

Una ragazzina di 12 anni è accusata di aver ucciso la cuginetta mentre dormiva dopo una lite per l’iPhone a Humboldt

Pare che le due ragazzine avessero litigato per un iPhone mentre si trovavano dalla nonna. Il procuratore distrettuale ha riferito che la minore ha utilizzato un lenzuolo e, nonostante la giovane età, ha anche cercato di ripulire la scena del crimine ma le immagini delle telecamere l’hanno inchiodata. La dodicenne è accusata di omicidio di primo grado e manomissione di prove. “Considero questo uno degli atti violenti più inquietanti commessi da un adulto o da un minorenne che il mio ufficio abbia mai perseguito” – ha scritto il procuratore che vorrebbe presentare una petizione per poter perseguire penalmente la ragazzina, che a breve compirà 13 anni, in tribunale come fosse maggiorenne affinché subisca una condanna più pesante.

Dopo l’omicidio ha tentato di ripulire la scena del crimine, devastata la madre di Demeria Hollingsworth: ‘Sorrideva sempre’

“Demeria Hollingsworth sorrideva sempre, andava bene a scuola e abbracciava la sorellina. Le piaceva leggere libri, andare a nuotare, giocare all’aperto, andare in bicicletta ogni giorno, giocare con i bambini del quartiere, giocare con i figli dei miei amici. La mia bambina era dolce” – ha detto la mamma, Rayana Smith che si è soffermata sulla lite per l’iPhone. “Quando me l’hanno detto, avrei dovuto semplicemente andare a prendere mia figlia dalla nonna in Tennessee. Ma si stavano divertendo per l’estate e non pensavo che l’avrebbe uccisa”.