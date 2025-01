L’olimpionica di sci Vera Schenone spara al vicino a Moncalieri al culmine di una lite

È stata arrestata per tentato omicidio l’ex sciatrice olimpica Vera Schenone, 84 anni, che nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, per causa in fase di accertamento, ha sparato quattro colpi di pistola al vicino di casa dopo aver suonato alla porta. È successo a Moncalieri, nel Torinese, in strada Cantamerla intorno alle 14:30.

Vera Schenone ha esploso 4 colpi verso il 52enne Stefano Milanese per questioni di vicinato: l’uomo è in prognosi riservata

Il vicino di casa, Stefano Milanese, 52 anni, imprenditore, è stato colpito all’addome e al braccio destro con due colpi di pistola esplosi da un revolver calibro 38 special, regolarmente detenuto dal marito della pensionata. L’uomo è ora in prognosi riservata, ricoverato all’ospedale Molinette di Torino. L’84enne è stata accompagnata nel reparto di psichiatria dello stesso ospedale in attesa di accertamenti sanitari e successiva collocazione agli arresti domiciliari, come disposto dell’autorità giudiziaria.

Denunciato anche il marito della donna, classe 1935, per omessa custodia delle armi. L’episodio, secondo gli accertamenti dei carabinieri di Moncalieri, sarebbe scaturito al culmine di una lite per problemi di vicinato.

L’84enne ha partecipato ai Giochi olimpici di Cortina d’Ampezzo

Classe 1940, Vera Schenone, che è nata a Torino, a 15 anni ha partecipato ai Giochi olimpici di Cortina d’Ampezzo 1956, nelle gare di discesa libera, slalom e slalom gigante, arrivando rispettivamente 36ª, 29ª ma non riuscendo a concludere la terza gara. É stata la più giovane degli azzurri presenti ai giochi olimpici di Cortina. Ai campionati italiani ha vinto sei titoli, due nella discesa libera nel 1956 e 1957, tre nello slalom nel 1956, 1957 e 1960 e uno nello slalom gigante nel 1956.