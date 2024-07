Lorenzo Morellini stroncato da un malore mentre gioca a calcio ad Ardea

La consueta partitella con gli amici al campo sportivo Le Camomille si è trasformata in tragedia intorno alle 21:00 di mercoledì 10 luglio in zona Castagnola, ad Ardea.

Tragedia sul campo Le Camomille, il 24enne colto da malore: i soccorritori hanno tentato di rianimarlo per oltre 40′

Il 24enne Lorenzo Morellini si è sentito improvvisamente male fino ad accasciarsi sul rettangolo di gioco e perdere i sensi. Si è immediatamente intervenuti con il defibrillatore e sono stati allertati i soccorsi con gli operatori del 118 che hanno cercato disperatamente di salvare il giovane ma, dopo aver provato a rianimarlo per quaranta minuti, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

Era stata preallertata anche un eliambulanza che purtroppo non si è alzata in volo per trasportare Lorenzo in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Ardea che hanno ascoltato il titolare dell’impianto e i compagni di partitella del 24enne, grande appassionato di calcio a 5.

Due anni fa aveva perso la madre, dolore e incredulità ad Ardea

Da un primo esame del medico legale la morte di Lorenzo Morellini sarebbe sarebbe stato provocato da un collasso cardiocircolatorio. La notizia si è diffusa in pochi istanti ad Ardea lasciando nello sconforto parenti ed amici. Il giovane era molto conosciuto anche a Pomezia. Appena due anni fa la madre era stata stroncata da un tumore. “Adesso starai con tua madre” – ha scritto un utente su Facebook.