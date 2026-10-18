LouLou, ritrovata viva sotto la neve dopo 50 ore: il segnale dell’AirTag salva la cagnolina dispersa nella valanga

LouLou miracolosamente ritrovato in Alaska

Era scomparsa durante un’escursione in Alaska, quando una valanga l’aveva separata dal suo proprietario

Per oltre 50 ore è rimasta dispersa tra la neve dell’Alaska, dopo essere stata travolta dall’emergenza provocata da una valanga. Ma LouLou, una cagnolina di quattro anni, non ha smesso di lottare. A permettere ai soccorritori di ritrovarla viva è stato il segnale di un AirTag, il dispositivo di localizzazione che ha indicato la zona in cui si trovava. Una corsa contro il tempo, conclusa con un salvataggio che ha commosso la sua famiglia.

LouLou, un’incrocio tra husky e barboncino, stava facendo un’escursione nel Chugach State Park, nei pressi di Anchorage, in Alaska, insieme al suo proprietario Brian e a un amico. Durante l’uscita, una valanga si è abbattuta vicino al lago Eklutna, separando la cagnolina dal gruppo.

I due uomini sono rimasti feriti, ma sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Di LouLou, invece, non c’era traccia.

Le ricerche senza sosta e la speranza di ritrovarla

La notizia della scomparsa ha fatto scattare immediatamente le ricerche. Lauren Padawer, compagna di Brian e altra proprietaria della cagnolina, si trovava fuori città al momento dell’incidente. Appena informata, ha organizzato una squadra per cercare di riportare a casa il suo animale.

I primi tentativi non hanno dato risultati. La neve, il terreno montuoso e le condizioni difficili rendevano complicato individuare LouLou. Nonostante le difficoltà, i soccorritori non hanno abbandonato le speranze.

La svolta è arrivata dopo più di due giorni, quando il segnale dell’AirTag ha permesso di individuare una possibile posizione della cagnolina. Amanda Barker e Dave Beckett, due delle persone impegnate nelle ricerche, sono tornati nella zona a bordo di un elicottero per verificare la segnalazione.

L’avvistamento nella neve: «Dai, tesoro»

Le immagini del salvataggio raccontano il momento in cui la ricerca si è trasformata finalmente in una buona notizia. Dall’elicottero, Barker e Beckett hanno individuato in lontananza una piccola figura bianca in piedi sulla neve. Era LouLou, ancora viva.

I due sono atterrati nel punto più vicino possibile alla posizione segnalata e hanno iniziato ad avanzare sul terreno innevato. Per raggiungerla hanno dovuto procedere per circa 20 minuti, muovendosi a quattro zampe lungo il pendio.

Man mano che i soccorritori si avvicinavano, la cagnolina ha cominciato ad abbaiare. Barker e Beckett l’hanno chiamata per nome, cercando di rassicurarla e convincerla a seguirli. All’inizio LouLou ha esitato, probabilmente spaventata dopo le ore trascorse da sola in un ambiente tanto ostile.

«Dai, tesoro», le ha detto Barker, invitandola a seguirla. «Andiamo a fare un giro, LouLou».

Alla fine, i due sono riusciti a metterle il guinzaglio. Il ritorno verso l’elicottero è stato affrontato con estrema cautela, scivolando lentamente lungo il pendio per evitare ulteriori rischi.

L’abbraccio dopo la paura: la gratitudine della famiglia

Una volta raggiunto l’elicottero, LouLou ha potuto finalmente ricevere carezze e attenzioni. Nelle immagini del recupero, il sollievo per il ritrovamento si mescola alla tenerezza di un ricongiungimento atteso per oltre 50 ore.

Per Lauren Padawer, la conclusione positiva della vicenda è stata anche l’occasione per ringraziare pubblicamente chi ha partecipato alle ricerche: dai soccorritori che si sono mossi sul terreno al personale militare impegnato nelle operazioni, fino a chi ha messo a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse.

«Non dimenticherò mai quello che avete fatto per LouLou, per Brian, per il suo compagno di escursione e per me», ha scritto sui social, citando le persone coinvolte nel salvataggio.

Poi una riflessione che riassume il significato di quelle ore di paura e della mobilitazione che ha permesso di ritrovare la cagnolina: «A volte ci vuole una montagna per ricordarti quanto straordinarie possano essere le persone».

Dopo oltre due giorni di angoscia, LouLou è stata ritrovata viva grazie alla perseveranza dei soccorritori e a un segnale che ha riacceso la speranza. Una storia in cui la tecnologia ha aiutato a orientare le ricerche, ma in cui sono stati il coraggio e la determinazione delle persone a trasformare una scomparsa in un lieto fine.