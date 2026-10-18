Tragedia in zona Colli Portuensi

Franco Consoli, 88 anni, ha sparato alla moglie Maria Pia Cipriani, 87, prima di rivolgere l’arma contro di sé

Un dramma familiare si è consumato nella tarda mattinata di domenica, nel quartiere dei Colli Portuensi, a Roma. Franco Consoli, 88 anni, ha ucciso la moglie Maria Pia Cipriani, 87 anni, con un colpo di pistola e poi si è tolto la vita utilizzando la stessa arma. La tragedia è avvenuta nell’appartamento in cui viveva la coppia, in viale dei Colli Portuensi, nella zona di Monteverde.

A dare l’allarme, intorno alle 13.20, è stato il figlio dei due anziani, che si trovava in casa al momento dell’accaduto. Quando i sanitari dell’Ares 118 sono arrivati nell’abitazione, per entrambi non c’era ormai più nulla da fare.

La preoccupazione per la malattia della moglie

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c’è la condizione di salute di Maria Pia Cipriani, che, secondo le prime informazioni, era malata oncologica. Il marito sarebbe stato da tempo molto preoccupato per l’evoluzione della malattia e per le condizioni della donna.

Si tratta di un aspetto che potrebbe contribuire a ricostruire il contesto in cui è maturata la tragedia, ma che dovrà essere verificato attraverso gli accertamenti. Al momento, infatti, non è stato chiarito con certezza che cosa abbia preceduto gli spari né quali siano state le circostanze precise del gesto.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo e gli specialisti della polizia scientifica, impegnati nei rilievi all’interno dell’appartamento e nella raccolta degli elementi utili a ricostruire la dinamica.

La pistola utilizzata è risultata regolarmente detenuta. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto, compresi i momenti precedenti alla morte dei due coniugi.

La tragedia lascia una famiglia sconvolta e apre interrogativi dolorosi sulle circostanze che hanno portato alla morte dei due anziani. Saranno gli accertamenti a stabilire con maggiore precisione che cosa sia successo nell’abitazione dei Colli Portuensi.