Parte da Milano a piedi per raggiungere la fidanzata a Verona: trovato stremato a terra nel Bresciano

Trovato stremato a Concesio mentre cercava di raggiungere la fidanzata a Verona

Senza soldi e dopo ore senza mangiare, un cittadino dello Sri Lanka è crollato a Concesio, incapace di reggersi in piedi

Voleva raggiungere la fidanzata a Verona, ma il viaggio si è trasformato in una corsa disperata contro la stanchezza e la fame. Partito da Milano senza soldi, un cittadino dello Sri Lanka avrebbe tentato inizialmente di trovare qualcuno disposto a dargli un passaggio. Non riuscendoci, ha deciso di proseguire a piedi. Dopo almeno un giorno di cammino, però, le forze lo hanno abbandonato: è stato trovato a terra, in condizioni di forte debolezza, a Concesio, nel Bresciano.

L’allarme è scattato intorno alle 2.40 della notte, quando un passante ha notato l’uomo riverso al suolo e ha chiamato i soccorsi. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia.

Il viaggio a piedi dopo aver cercato invano un passaggio

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo era partito da Milano con l’obiettivo di arrivare a Verona, dove vive la compagna. Non avendo denaro per proseguire il viaggio e non riuscendo a ottenere un passaggio, avrebbe scelto di affrontare a piedi la distanza tra le due città.

Il suo percorso si sarebbe sviluppato in direzione della Paullese, ma durante il tragitto l’uomo avrebbe perso l’orientamento, finendo nel territorio bresciano. Una volta arrivato a Concesio, ormai esausto, non sarebbe più riuscito ad andare avanti e si sarebbe accasciato a terra.

A notarlo è stato un passante, che ha compreso la gravità della situazione e ha richiesto immediatamente aiuto. Una chiamata che ha permesso di attivare i soccorsi nel cuore della notte.

I soccorsi e lo stato di estrema debolezza

I volontari del 118 hanno prestato le prime cure al cittadino straniero, riscontrando una condizione di estrema debolezza, legata anche alle molte ore trascorse senza mangiare. Per aiutarlo a recuperare le forze, i sanitari gli hanno somministrato farmaci.

Le prime informazioni descrivono un uomo talmente provato da non riuscire più a reggersi in piedi. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire il percorso e chiarire come fosse arrivato in quella zona.

Regolare in Italia e senza precedenti

Dalle verifiche effettuate dai militari è emerso che il cittadino dello Sri Lanka era in possesso di un regolare permesso di soggiorno e non aveva precedenti. Gli accertamenti avrebbero inoltre confermato la sua intenzione di raggiungere Verona, dove vive la fidanzata.

La vicenda si è conclusa con il suo ritrovamento a Concesio, dopo un cammino affrontato senza denaro e senza riuscire a trovare un mezzo per coprire la distanza. Restano così le immagini di un viaggio nato dal desiderio di raggiungere una persona cara e finito con una richiesta di soccorso nel cuore della notte, quando la fatica ha avuto la meglio.