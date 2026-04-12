‘Mi è piaciuto’: le intercettazioni shock nel caso Luca Spada cambiano tutto

Luca Spada

Chi è Luca Spada e cosa sta emergendo dalle indagini?

C’è un’ombra sempre più densa che si allunga sulle strade silenziose di Meldola e Forlì. Un’ombra fatta di sirene, corsie d’emergenza e parole inquietanti. Luca Spada, 27 anni, volontario, soccorritore, volto noto in paese, oggi è al centro di un’indagine che scuote la fiducia stessa nel sistema di emergenza sanitaria.

Conosciuto come “Spadino”, il giovane era inserito nel tessuto sociale: Protezione Civile, candidatura politica, una piadineria, e soprattutto il ruolo di autista soccorritore per la Croce Rossa. Un profilo apparentemente ordinario che oggi collide con accuse gravissime: omicidio volontario aggravato.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Forlì, si concentrano su una serie di decessi sospetti — almeno cinque — avvenuti durante o subito dopo trasporti in ambulanza. Il caso che ha fatto scattare l’arresto riguarda una donna di 85 anni morta il 25 novembre: secondo gli inquirenti, un’embolia provocata da un’iniezione.

Cosa dicono le intercettazioni su Luca Spada?

Il punto di svolta, quello che trasforma il sospetto in inquietudine collettiva, sono le intercettazioni. Frasi captate dagli investigatori e pubblicate dalla stampa locale che lasciano poco spazio all’interpretazione.

“Questi poveri vecchietti soffrono troppo… devono andare dal Buon Dio…”

E ancora:

“Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto… Lo voglio rifare”.

Parole gelide, sospese tra delirio e possibile confessione implicita. Non è chiaro a chi fossero rivolte, né in quale contesto preciso siano state pronunciate. Ma bastano per alimentare una narrazione che inquieta e destabilizza.

Spada, dal canto suo, ha sempre respinto ogni accusa, dichiarandosi “sconcertato”. Una linea difensiva che ora dovrà confrontarsi con elementi investigativi sempre più pesanti.

Come sono partite le indagini sui decessi sospetti?

Tutto nasce da segnalazioni interne. Colleghi che notano anomalie, coincidenze troppo frequenti, morti che si ripetono con una regolarità sospetta. Da lì, l’apertura del fascicolo e una serie di accertamenti tecnici.

L’autopsia sull’85enne rappresenta un passaggio chiave. Ma non è l’unico elemento: il RIS di Parma ha analizzato materiale sanitario sequestrato — aghi, siringhe, cateteri, bisturi — alla ricerca di tracce biologiche o sostanze anomale.

L’ipotesi investigativa è pesante: premeditazione e utilizzo di mezzi insidiosi, elementi che aggravano ulteriormente la posizione del 27enne.

Nel frattempo, emerge anche un presunto collegamento con un’impresa funebre locale, che però ha preso immediatamente le distanze: “Non c’entriamo nulla”, dichiarano.

Perché il caso Luca Spada sta facendo così discutere?

Perché tocca un nervo scoperto. L’ambulanza è simbolo di salvezza, non di pericolo. Il soccorritore è figura di fiducia, non di sospetto. E quando questi ruoli si incrinano, il contraccolpo è inevitabile.

C’è anche un elemento umano che rende tutto più disturbante. La nuora della vittima ha dichiarato:

“Mi dispiace per questo ragazzo… se ha fatto quello che ha fatto”.

Una frase che racchiude tutta la complessità della vicenda: orrore e compassione, dubbio e bisogno di verità.

Cosa succederà ora nelle indagini?

La Procura, guidata da Enrico Cieri, ha rimandato i dettagli a una conferenza stampa ufficiale. Ma è chiaro che l’inchiesta è solo all’inizio.

Gli investigatori stanno riesaminando altri casi, cercando connessioni, pattern, eventuali responsabilità multiple. L’obiettivo è uno solo: ricostruire con precisione ciò che è accaduto in quelle ambulanze.

Nel frattempo, Luca Spada resta in carcere. E il caso continua a crescere, trasformandosi da cronaca locale a vicenda nazionale.