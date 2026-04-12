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Peter Magyar trionfa in Ungheria, Orban cade: Schlein esulta e punge Meloni, Salvini e Trump

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 12 Apr, 2026 - ore: 21:38 #Magyar, #Orban, #Ungheria
Svolta Magyarin Ungheria, storica vittoria su OrbanSvolta Magyarin Ungheria, storica vittoria su Orban

Perché la sconfitta di Orban segna una svolta in Europa?

C’è un prima e un dopo. E nel mezzo, una crepa diventata voragine. Viktor Orban, l’uomo che per sedici anni ha incarnato il potere assoluto in Ungheria, è stato sconfitto. Un evento che non è solo politico, ma simbolico: segna la fine — o almeno una battuta d’arresto — dell’onda lunga dei nazionalismi europei.

A sottolinearlo con toni netti è Elly Schlein, che in tv parla di “vento di speranza”:
“È finito il tempo delle destre illiberali che prendono in giro i cittadini”.

Parole che non sono solo commento, ma posizionamento. Perché la caduta di Orban, nel racconto progressista, diventa il primo domino di un possibile effetto a catena che potrebbe coinvolgere anche figure come Trump, Meloni e Salvini.

Chi è Peter Magyar, l’uomo che ha battuto Orban?

Dietro la sconfitta del leader ungherese c’è una storia che ha il sapore della resa dei conti interna. Peter Magyar non è un outsider qualsiasi: è un prodotto del sistema Orban.

Cresciuto nell’élite giuridica ungherese, ex membro di Fidesz, marito dell’ex ministra della Giustizia Judit Varga, Magyar conosce dall’interno i meccanismi del potere. E proprio da lì ha iniziato a smontarli.

La svolta arriva con uno scandalo: la grazia concessa a un pedofilo. Una vicenda che scuote il Paese e apre una frattura morale. Magyar la cavalca con un’intervista esplosiva, accusando il sistema di corruzione e abusi.

Da quel momento, costruisce il suo movimento — Tisza — e in pochi mesi trasforma il malcontento in consenso. Un’operazione politica chirurgica, capace di unire protesta e proposta.

Intercettazioni politiche e crepe nel sistema: cosa ha fatto crollare Orban?

Non ci sono intercettazioni giudiziarie in senso stretto, ma una sequenza di rivelazioni, dichiarazioni e retroscena che hanno funzionato come detonatore politico.

Le accuse pubbliche di Magyar, rilanciate online e seguite da milioni di persone, hanno agito come vere e proprie “intercettazioni politiche”: frammenti di verità che hanno incrinato l’immagine monolitica del potere.

Per anni, Orban aveva costruito un sistema solido:

  • controllo istituzionale
  • consenso nelle aree rurali
  • narrazione identitaria forte

Ma quando la critica arriva dall’interno, il meccanismo si inceppa. E quella che sembrava invincibilità diventa vulnerabilità.

Come è cambiato Viktor Orban nel tempo?

La parabola di Orban è una delle più emblematiche della politica europea. Nel 1989 era il volto della libertà: jeans, capelli lunghi, discorso contro le truppe sovietiche.

Poi la trasformazione.

Negli anni, il leader ungherese ha costruito uno “Stato illiberale”, ridefinendo equilibri istituzionali e mediatici. Per Bruxelles, un problema. Per i suoi sostenitori, una soluzione.

Dopo il 2010, il dominio è totale. Ma è anche lì che si pianta il seme della crisi: centralizzazione, isolamento europeo, legami con Russia e Cina.

Fino alla rottura definitiva.

Cosa succede ora in Ungheria e in Europa?

La vittoria di Magyar apre uno scenario incerto ma carico di aspettative. Promette:

  • sblocco dei fondi europei
  • rilancio economico
  • lotta alla corruzione
  • riduzione della dipendenza da Mosca

Ma senza strappi radicali. Una linea che lo rende, per alcuni, ancora ambiguo: un “baby Orban” più presentabile ma non completamente alternativo.

Intanto, in Europa, la notizia rimbalza come un segnale politico. La caduta di uno dei leader più longevi dell’Ue ridisegna gli equilibri e rilancia il confronto tra modelli.

E mentre Orban passa dalla scena al fronte difensivo, resta una domanda:
è davvero l’inizio della fine per il sovranismo europeo o solo una pausa nella sua evoluzione?

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

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