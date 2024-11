Luisa Trombetta uccisa a Terracina, fermato il marito 93enne: le liti per tv e riscaldamenti

Grida, rumori e urla hanno risvegliato bruscamente i condomini martedì 26 novembre di un palazzo in via Di Vittorio, a Terraccina (Latina). Un uomo di 93 anni, Otello De Castris, ha ucciso la moglie, Luisa Trombetta di 11 anni più giovane al culmine di una lite probabilmente per futili motivi.

Otello De Castris è stato fermato per l’omicidio dell’82enne Luisa Trombetta a Terracina

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comune in provincia di Latina. L’uomo, in stato confusionale, è uscito dall’appartamento coperto da una coperta e sorretto da un bastone per essere condotto in caserma dai carabinieri per essere interrogato. I vicini prima e la figlia della vittima avrebbero allertato gli uomini dell’Arma che una volta in casa hanno trovato la donna ormai priva di vita.

“Si volevano bene e li vedevamo camminare mano nelle mano” – hanno riferito i vicini anche se pare che negli ultimi tempi le discussioni fossero frequenti. Gli investigatori hanno portato via dei cuscini. Particolare che fa presupporre che la morte potrebbe essere avvenuto per soffocamento.

L’uomo potrebbe aver soffocato la moglie con dei cuscini

Pare che Otello De Castris litigasse spesso con la moglie, Luisa Trombetta, per il riscaldamento, l’aria condizionata e la televisione accesa. Discussioni continue fino al tragico epilogo dell’omicidio nell’appartamento di via Di Vittorio, a Terracina. “Due brave persone, educate. Sono sconvolta perché non te l’aspetti una cosa del genere” – ha riferito una residente. “Magari questo signore non stava bene. Magari ha fatto una cosa che non voleva. Spero sia così” – ha riferito una vicina. La coppia è originaria di Colleferro, in provincia di Roma, e in genere trascorreva a Terracina solo i mesi estivi.