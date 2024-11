Lusiana Conco, 40enne travolto e ucciso dall’ambulanza

Un uomo di 40 anni, che camminava lungo una strada di Lusiana Conco, sull’altopiano di Asiago (Vicenza), è stato investito e ucciso da una ambulanza di un’associazione di volontariato intorno alle 19:00 di domenica 24 novembre.

L’uomo è stato investito in località Puffele da un’ambulanza di un’associazione di volontariato

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando la strada provinciale 69 nei pressi di un ristorante, in località Puffele, quando è avvenuta la disgrazia. Sono stati gli stessi volontari dell’ambulanza, che stava rientrando ad Asiago dopo un servizio domenicale, i primi a soccorrere il pedone, le cui condizioni sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, andati avanti per lungo tempo, alla fine il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri per determinare le cause del sinistro.