Maddie McCann, raccolto materiale nell’Arade: una videocamera potrebbe risolvere il mistero

Come riferito in un comunicato dalla polizia giudiziaria portoghese si sono conclusi giovedì 25 maggio gli scavi attorno al bacino idrico del fiume Arade, in Algarve, a caccia di nuovi indizi sulla scomparsa di Maddie McCann. Gli inquirenti cercano elementi che possano inchiodare il principale sospettato Christian Brueckner.

Dopo tre giorni si sono chiuse le ricerche in Algarve, il materiale rinvenuto consegnato agli inquirenti tedeschi

La bambina inglese di 3 anni sparì misteriosamente il 3 maggio del 2007 dalla sua camera da letto, in un in un resort a Praia de Luz dove trascorreva le vacanze con la famiglia. Gli agenti hanno smontato le strutture che erano state allestite tre giorni fa nella zona per cercare di trovare il corpo della piccola. Gli agenti della polizia tedesca e di quella portoghese hanno utilizzato zappe, rastrelli, decespugliatori e un piccolo escavatore per ripulire i sentieri su un pendio vicino.

La Polizia giudiziaria portoghese ha precisato che il materiale raccolto verrà consegnato agli inquirenti tedeschi. Questi ultimi, dal canto loro, mantengono il più stretto riserbo. Sebbene sia noto, infatti, che propendono per l’ipotesi dell’uccisione della bambina, non è mai stato dichiarato che sul fiume Arade si cercasse il suo corpo, né si può escludere che da queste ricerche emergano indizi su eventuali altri crimini commessi da Christian Brueckner.

Alla ricerca di una pistola e di una videocamera di Christian Brueckner

L’uomo sospettato di aver rapito e ucciso Maddie McCann e attualmente in carcere, in Germania, per diversi crimini di violenza sessuale, alcuni dei quali commessi anche in Portogallo, paese dove ha vissuto per molti anni. Da alcune fonti si è appreso che le ricerche degli agenti erano finalizzate al ritrovamento di una pistola e una videocamera appartenenti al sospettato.

In particolare si ritiene che la videocamera possa ritiene contenere immagini di Madeleine, ma anche di altri attacchi sessuali che Brueckner avrebbe compiuto su almeno due donne non identificate.