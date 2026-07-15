16 luglio, buon onomastico Carmine, Carmela, Carmelo, Carmen: frasi d’auguri da inviare via WhatsApp e social

Oggi 16 luglio si festeggia la Beata Vergine del Carmelo, una delle devozioni mariane più antiche e più amate dalla cristianità, risalente addirittura ai tempi dei profeti. Nella tradizione cattolica la Vergine santa, sotto il titolo di Signora del Monte Carmelo, è la patrona dei Carmelitani e di coloro che si impegnano a vivere la spiritualità del Carmelo. La sua festività liturgica è fissata al 16 Luglio di ogni anno, per commemorare l’apparizione mariana che il presbitero inglese Simone Stock asserì essere avvenuta il 16 luglio 1251.

Festa della Madonna del Carmine, perché si festeggia il 16 luglio

Festeggiano oggi tutte le persone che portano il nome di Carmela, Carmine, Carmen e Carmelo. Il nome è di origine ebraica e coloro che hanno il nome Carmen o Carmine in genere sono persone dal carattere burbero ma allo stesso tempo aperto e gioioso. A causa della loro diffidenza non hanno molti amici, ma quei pochi li tiene stretti a se come il bene più prezioso. Sono, inoltre, grandi appassionati di cucina, dove si cimentano sempre ben volentieri. Di seguito alcune frasi originali e gif per gli auguri di buon onomastico via WhastsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 16 luglio! Felice onomastico!

La tua bellezza non solo esteriore ma anche e soprattutto interiore ti rende splendente agli occhi di chi ha la fortuna di starti vicino e di chi ti ama. Tanti auguri per il tuo fantastico onomastico.

Il più splendido dei nomi…… il più straordinario dei festeggiati… Buon onomastico!