Postino prende a calci una cagnolina davanti a casa: incastrato dl video choc, l’animale muore il giorno dopo

Lo Shih Tzu di 11 anni Ethel con la padrona

L’orribile episodio nel Regno Unito: la vittima è la Shih Tzu di 11 anni Ethel, cieca da un occhio

Un gesto che ha suscitato indignazione e dolore. Una Shih Tzu di 11 anni è morta dopo essere stata violentemente colpita da un postino davanti all’abitazione della sua proprietaria. L’episodio, avvenuto ad Aylesbury, nel Buckinghamshire, è stato immortalato dalla telecamera di sicurezza installata all’ingresso della casa e le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web.

La cagnolina, di nome Ethel, è deceduta il giorno successivo all’aggressione. Secondo quanto riferito dai veterinari, il decesso sarebbe stato provocato dalle gravissime lesioni riportate dopo il calcio ricevuto.

Le immagini riprese dalla telecamera

L’episodio si è verificato nella mattinata di sabato, poco dopo la consegna di un pacco.

Nel filmato registrato dal videocitofono si vede il postino allontanarsi dall’ingresso dell’abitazione quando, improvvisamente, si gira verso il piccolo cane e gli sferra un violento calcio.

L’impatto è tale da scaraventare l’animale in aria prima della caduta sull’asfalto.

Secondo la proprietaria, Ethel era anziana, parzialmente cieca e non rappresentava alcun pericolo.

«L’ha colpita come se fosse un pallone da calcio», ha raccontato la donna, ancora profondamente scossa dall’accaduto.

Il postino ha colpito il cagnolino con un calcio

La corsa dal veterinario e il tragico epilogo

Subito dopo l’aggressione, la proprietaria ha trasportato la cagnolina d’urgenza in una clinica veterinaria.

Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato una grave emorragia interna e un progressivo cedimento degli organi provocati dal violento trauma.

Il giorno seguente, davanti a un quadro clinico ormai irreversibile e a gravi danni cerebrali, è stata presa la dolorosa decisione di sopprimerla per evitarle ulteriori sofferenze.

«Era parte della nostra famiglia»

La proprietaria, Eve Lewis, ha raccontato il dolore vissuto dalla sua famiglia dopo la perdita di Ethel.

La donna vive con il compagno, un bambino di cinque anni e un altro cane, un bulldog francese di tre anni.

Ha spiegato che Ethel aveva già superato in passato diversi problemi di salute e che in famiglia la chiamavano affettuosamente “Ethel 2.0” proprio per la sua capacità di riprendersi dopo ogni intervento.

Questa volta, però, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

«Sono distrutta. Non vorrei che una cosa del genere accadesse mai più a nessun animale», ha dichiarato.

Royal Mail sospende il dipendente

Dopo la diffusione del video sono state avviate le indagini per ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto riferito dai media britannici, il postino coinvolto sarebbe stato sospeso dal servizio da Royal Mail in attesa degli accertamenti.

In una nota, l’azienda ha espresso vicinanza alla famiglia della cagnolina.

«Siamo profondamente dispiaciuti per questo spiacevole incidente e comprendiamo quanto sia doloroso per i proprietari», ha fatto sapere un portavoce.

Nel frattempo la polizia continua a raccogliere elementi per fare piena luce sulla vicenda.