Madonna di Lourdes oggi 11 febbraio, preghiera per chiedere una grazia urgente

L’11 febbraio 1858 a Bernadette Soubirous si mostrò per la prima volta la Madonna di Lourdes, una “signora” molto bella, vestita di bianco, davanti alla quale la ragazza, non sapendo che fare, iniziò a pregare il Rosario.
L’11 febbraio 1858 la prima apparizione a Bernadette della Madonna di Lourdes
Da allora, questo luogo è divenuto meta incessante di pellegrinaggi da ogni parte del mondo. Sono circa una settantina i miracoli di guarigione giudicati inspiegabili e riconosciuti dalla Chiesa che l’11 febbraio, per volontà di San Giovanni Paolo II, celebra la Giornata mondiale del malato.
La Vergine si mostrò 17 volte fino al 16 luglio
Dopo la prima apparizione la Vergine si mostrò ancora 17 volte fino al 16 luglio. A febbraio sgorgò la famosa sorgente d’acqua prima inesistente. Il 25 marzo la donna si presentò come l’Immacolata Concezione: la proclamazione del dogma risaliva a quattro anni prima.
Preghiera per chiedere una grazia e diretta dal Santuario di Lourdes
Penitenza e preghiera: secondo la veggente questo è il cuore del messaggio della Madonna. Di seguito una preghiera per chiedere una grazia urgente alla Madonna di Lourdes per le persone malate. Per seguire le dirette dal Santuario di Lourdes cliccare su https://www.lourdes-france.org/it/tv-lourdes/ .