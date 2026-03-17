Neonato morto nella culla a Trieste: il padre indagato per omicidio, emergono accuse choc sui maltrattamenti

L'indagine è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Trieste

Cosa è successo al neonato morto a Trieste?

Una tragedia familiare che si trasforma in un caso giudiziario complesso e inquietante. A Trieste, un uomo di 30 anni è finito sotto indagine con l’accusa di omicidio in relazione alla morte del figlio di appena cinque mesi, trovato senza vita nella sua culla.

Il fatto risale al 18 dicembre 2024, ma solo ora l’inchiesta sembra delineare un quadro ben diverso da quello inizialmente ipotizzato. Quella mattina, i genitori avevano trovato il piccolo immobile nel lettino. Il decesso, secondo le ricostruzioni, sarebbe avvenuto diverse ore prima, probabilmente nella serata precedente.

Ed è proprio in quelle ore che si concentrano i sospetti degli investigatori.

Perché il padre è indagato per omicidio?

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il bambino sarebbe stato messo a dormire dal padre la sera prima del ritrovamento. Un gesto apparentemente quotidiano, ma che – stando alle ipotesi investigative – potrebbe aver avuto conseguenze fatali.

Gli inquirenti ritengono che l’uomo non abbia agito con la necessaria delicatezza, causando un trauma al piccolo. L’ipotesi è che il neonato possa aver subito un impatto alla testa durante il momento in cui veniva adagiato nel lettino.

Una dinamica ancora tutta da chiarire nei dettagli, ma sufficiente per portare la Procura ad aprire un fascicolo per omicidio.

Cosa ha rivelato l’autopsia sul corpo del bambino?

Decisivi, come spesso accade in questi casi, sono stati gli esiti dell’autopsia. Gli esami medico-legali hanno evidenziato una emorragia cerebrale e una lesione al nervo ottico.

Elementi che, secondo gli inquirenti, non sarebbero compatibili con una morte naturale o improvvisa, ma indicherebbero un trauma. Da qui la svolta investigativa che ha portato all’iscrizione del padre nel registro degli indagati.

Un passaggio chiave che segna il passaggio da una tragedia familiare a un possibile caso di responsabilità penale.

Quali altre accuse emergono contro il 30enne?

Il quadro accusatorio si fa ancora più pesante se si considerano le ulteriori contestazioni mosse nei confronti dell’uomo. Il 30enne è infatti indagato anche per presunti maltrattamenti nei confronti delle altre due figlie.

Secondo quanto ricostruito, gli episodi risalirebbero a un arco temporale compreso tra il 2022 e il 2024, quando le bambine erano piccolissime: una di pochi mesi, l’altra sotto i due anni.

Le accuse parlano di comportamenti violenti e ripetuti: schiaffi, percosse e gesti incompatibili con la tutela e la cura di minori. Circostanze tutte da verificare in sede giudiziaria, ma che contribuiscono a delineare un contesto familiare altamente problematico.

Chi ha condotto le indagini e a che punto siamo

A occuparsi del caso è stata la Squadra Mobile della Questura di Trieste, che ha raccolto elementi e testimonianze utili a ricostruire la vicenda.

L’indagine è ancora in corso e sarà fondamentale per chiarire con precisione cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte del neonato. L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto per consentire gli approfondimenti tecnici e garantire i diritti della difesa.

Perché questo caso scuote così profondamente

Quando la cronaca entra nelle mura domestiche e coinvolge bambini così piccoli, l’impatto è sempre devastante. Il caso di Trieste non fa eccezione: una morte che inizialmente poteva sembrare inspiegabile assume contorni sempre più inquietanti.

Non è solo una questione giudiziaria. È una storia che interroga la società sul tema della protezione dei minori, sui segnali che spesso restano invisibili e sulla difficoltà di intervenire prima che accada l’irreparabile.

La verità definitiva spetterà ai giudici. Ma già oggi, tra carte processuali e accertamenti, emerge un quadro che lascia poco spazio all’indifferenza.