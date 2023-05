Madonna di Trevignano, l’inviata di Pomeriggio 5: ‘Ha trasudato e lacrimato davanti a noi’ (VIDEO)

“La Madonnina ha lacrimato davanti alle telecamere”. L’inviata di Pomeriggio 5, Giorgia Scaccia, ha raccontato durante la puntata di mercoledì 17 maggio di aver visto la statuetta “trasudare” dopo aver terminato l’intervista con Gisella Cardia, la veggente di Trevignano di origini siciliane.

Giorgia Scaccia ha raccontato di aver visto una Madonnina trasudare ed un’altra lacrimare dopo l’intervista a Gisella

“Aveva appena concluso la diretta ed avevamo deciso di fare un’altra intervista ed ero con i miei due operatori, Gisella, Gianni e tre fedeli tra cui Lorena e Andrea. Avevo la telecamera accesa ed eravamo vicini alla teca della Madonnina che aveva lacrimato sangue. Stavamo terminando l’intervista e Gianni (marito di Gisella) si è girato ed ha detto sta trasudando. Già lì c’è stato un certo stupore da parte mia e dei miei operatori. Eravamo molto sorpresi” – ha spiegato l’inviata di Pomeriggio 5 durante il collegamento con Barbara d’Urso precisando che hanno ripreso l’accaduto.

“Eravamo nel salotto e poco dopo Gisella, che era in disparte, ha preso una Madonnina di Medjugorje e l’ha baciata. L’ha portata dov’eravamo noi ed abbiamo visto uscire delle lacrime trasparenti che le rigavano il volto. Abbiamo visto questa cosa tra lo stupore generale anche perché è la prima volta che ci troviamo di fronte ad una cosa del genere”.

‘Gisella l’ha baciata ed ha iniziato a lacrimare’, la veggente di Trevignano: É un segno per voi’

Gisella Cardia ha spiegato che la Madonnina di Medjugorje non lacrimava da un po’ di tempo. “É un segno per voi”. L’inviata di Pomeriggio 5, Giorgia Scaccia, ha spiegato che la veggente di Trevignano non si è mai allontanata. “Eravamo nel salotto e Gisella ha preso dalla mensola la Madonnina, ha chinato il capo e l’ha baciata e senza parlare ha iniziato a lacrimare” – ha aggiunto sottolineando di non aver toccato la statuetta. “Dalla consistenza non posso dire che liquido era ma era molto fluido. Il fenomeno è durato una frazione di secondo”.