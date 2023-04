Madonna di Trevignano, lo staff di Gisella interviene: ‘Non è fuggito nessuno’, la replica sul sangue

Un comunicato dello staff per stoppare le voci delle ultime ore su Gisella Cardia. Dal 6 aprile non si hanno notizie della veggente della Madonna di Trevignano e del marito. Un’assenza che ha alimentato una ridda di ipotesi. Nel frattempo un investigatore privato ha presentato denuncia sostenendo che le lacrime di sangue sono di provenienza animale (maiale).

Sulla pagina Facebook Maria Madre Mia lo staff fa chiarezza sull’assenza di Gisella Cardia

Sulla questione è stato diffuso un post sulla pagina Facebook “Maria Madre Mia” martedì 11 aprile dove vengono condivisi tutti gli aggiornamenti relativi alla Madonna di Trevignano. “A quanti in questi giorni mi chiedono informazioni rispondo che non è fuggito nessuno! Mi spiace vedere alcuni vacillare davanti alle menzogne e alle calunnie della TV unite all’odio di gente avversa senza il minimo scrupolo che dopo varie minacce di anni adesso sta cavalcando l’onda mediatica sperando di distruggere un’opera che nessun essere umano potrà mai distruggere perché appartenente a Dio” – si legge nel post pubblicato su Facebook sottolineando che le notizie inerenti le apparizioni e i messaggi saranno diffuse sulle pagine Ferdinando Carignani di Tolve e sul sito www.lareginadelrosario.it.

“Se solo avessi avuto il minimo sentore di qualcosa di losco in queste apparizioni, sarei stata io la prima a dissociarmi da tutto questo, ma vi assicuro che non è così. Non c’è nessuna malafede, non c’è nessun inganno. Ciò che vive Gisella è reale e se non fosse così avrebbe già mollato da tempo visto che l’unico guadagno umano di questa missione sono gli insulti, le minacce, le menzogne e le calunnie….ma questa è la via per chi segue Gesù”.

‘Il sangue della Madonnina fu analizzato dalla curia ed è umano, non appartiene né a Gianni né a Gisella’

Nella nota stampa si fa riferimento anche alla vicenda del sangue. “Hanno persino detto che il sangue della Madonnina appartiene ad un animale che non voglio neanche nominare e questa oltre ad essere una menzogna è una grande bestemmia. Il sangue della Madonna fu analizzato dalla Curia nel 2016 e venne fuori che si trattava di sangue umano non compatibile col sangue di Gianni e Gisella che, contrariamente a quanto si afferma, diedero il loro DNA per il confronto.

D’altronde pensate che il Vescovo avrebbe dato la Chiesa del Sacro Cuore o la Parrocchia stessa , per recitare il Santo Rosario se le analisi avessero attestato che il sangue fosse sangue animale? E avrebbe egli stesso officiato il primo Rosario in chiesa se le analisi avessero attestato una cosa simile?” – si legge sulla pagina Maria Madre Mia.

