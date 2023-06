Madonna trovata priva di sensi e ricoverata in terapia intensiva: le condizioni dell’artista

Apprensione la pop star mondiale Madonna che è stata trovata priva di sensi e portata d’urgenza in un ospedale di New York. Lo si riferisce a “Page Six“‘.

Madonna colpita da una grave infezione batterica, sospeso il Celebration tour

La cantante, 64 anni, è stata ricoverata in terapia intensiva ed è stata intubata per almeno una notte. In riferimento a quanto accaduto alla cantante il manager ha precisato che è stata colpita da una “grave infezione batterica”. Guy Oseary ha scritto mercoledì 28 giugno su Instagram che Madonna aveva trascorso diversi giorni in un’unità di terapia intensiva dopo il ricovero di sabato 24 giugno.

A causa dei problemi di salute l’artista è stata costretta a rinviare il suo ‘Celebration tour. “In questo momento dobbiamo sospendere tutti gli impegni” – ha precisato il manager.

L’artista starebbe meglio dopo aver trascorso alcuni giorni in terapia intensiva

‘Celebration’ includeva date in Nord America e in Europa per un totale di 84 spettacoli compreso quello del 23 novembre a Milano. Solo pochi giorni prima di essere ricoverata la star aveva postato una foto delle prove con il messaggio: “La calma prima della tempesta”.

La star è stata sottoposta alla fine del 2020 a un intervento per la protesi all’anca, dopo un infortunio durante il tour Madame X. Un incidente che non ha fermato la cantante, rimessasi subito in forma tanto da annunciare le nuove date.