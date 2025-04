Madre e figlia muoiono in un incidente stradale a Trani: Margherita Di Liddo era al 7° mese di gravidanza

Margherita Di Liddo e Rosa Mastrototaro

Madre e figlia hanno perso la vita in un incidente stradale verificatosi intorno alle 21:00 di venerdì 4 aprile sulla provinciale 13 tra Bisceglie e Andria, all’altezza di Trani. Nello scontro tra due auto hanno perso la vita Rosa Mastrototaro di 63 anni e sua figlia Margherita Di Liddo, di 32 anni, al settimo mese di gravidanza. Le due donne erano originarie di Bisceglie. Dopo il violento impatto, in località Donna Lavinia, con la Lancia Y rossa, la Mazda a bordo della quale viaggiavano le vittime si è ribaltata ed è finita nella campagna adiacente.

La 63enne Rosa Mastrototaro è deceduta all’arrivo in ospedale

La 63enne è deceduta in pronto soccorso all’ospedale Dimiccoli di Barletta. La ragazza incinta è arrivata in ospedale già morta, vano anche il tentativo dei medici di salvare il feto. A bordo viaggiava anche il padre do Margherita Di Liddo, rimasto ferito come le altre due persone che viaggiavano sull’altra vettura. In particolare il conducente, un 65enne di Andria che è in osservazione all’ospedale Bonomo con costole rotte ed escoriazioni al volto. Quest’ultimo sarà quasi certamente iscritto al registro degli indagati dalla Procura di Trani con l’accusa di omicidio stradale come atto dovuto.

‘Quella maledetta strada non può continuare a distruggere le famiglie’

“Quella maledetta strada non può continuare a distruggere famiglie. Non staremo in silenzio, faremo sentire la nostra voce nelle sedi competenti, affinché si intervenga per la messa in sicurezza di questa maledetta arteria provinciale. Invieremo una richiesta di incontro immediato al prefetto, al presidente della provincia Bat e ai mie colleghi sindaci Angarano (Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, ndr) e Bruno (Giovanna Bruno, sindaca di Andria)”. Lo scrive in un post pubblicato sui social Amedeo Bottaro, sindaco di Trani in relazione all’incidente mortale sulla provinciale 13.