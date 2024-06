Maltempo: 200 persone evacuate a Cogne in elicottero, rifugio Cai-Saronno: ‘Il sentiero non esiste più’

Circa 200 persone, tra residenti e turisti, sono state evacuate in elicottero dalla vallata di Cogne, dove il maltempo ha reso impraticabile la strada regionale 47, che collega la zona al resto del territorio. Gli sfollati dovrebbero essere ospitati in strutture alberghiere di Aosta, che hanno offerto camere gratuite. La zona di Cogne, la bassa Valle e la Valtournenche sono le più colpite dal maltempo.

Alluvione in atto tra Piemonte e Valle d’Aosta: forti temporali imperversano da ore nelle medesime aree, sono già caduti 149mm di pioggia a Noasca e 91mm a Cogne ( nel video ). Le situazioni più critiche nelle valli Orco, Soana e nelle valli di Lanzo pic.twitter.com/51VkeE3Cgf — Kurosh74 (@Kurosh_74) June 29, 2024

La vallata di Cogne in ginocchio per il maltempo e la piena della Dora Baltea

A causa dell’ondata di piena della Dora Baltea vi sono state esondazioni a Montjovet, dove sono state evacuate dai loro alloggi 2 famiglie, salite ai piani alti. A Issogne la Dora è fuoriuscita tra le localita’ Fava’ e Fleuran e alcuni abitanti sono stati fatti salire ai piani superiori. La strada regionale 47 è stata pesantemente danneggiata in diversi tratti sia nel comune di Aymavilles che in quello di Cogne. Danni rilevanti anche sulla strada comunale di Valnontey, dove risultano fuori uso sia la rete elettrica che l’acquedotto.

Nella notte sono stati effettuati due interventi dell’elisoccorso che hanno permesso di mettere in salvo una famiglia con una bambina piccola, rimasta bloccata in Valnontey e tre persone isolate nel vallone dell’Urtier. Nella Valtournenche l’esondazione del torrente Marmore ha causato danni ingenti nel centro di Cervinia.

CENAS ASSUSTADORAS ESTÁ NOITE FORA DO VALE COGNE, VALE D'AOSTA, NORTE DA ITÁLIA.

Devido a um deslizamento de terras, a estrada regional de Valtournenche está fechada a jusante de Cervinia, isolando efetivamente a estância turística. A administração regional comunica que “a… pic.twitter.com/okAYpxLy5u — XNEWS (@22BMCG) June 30, 2024

Una famiglia con una bimba piccola salvata con l’elissocorso a Valnotey

“Abbiamo contattato la protezione civile e verso le 9:30 siamo stati evacuati con l’elicottero. Dal sentiero non potevamo passare per la semplice ragione che non esisteva più”. La testimonianza, resa a proposito dell’ondata di maltempo che nelle scorse ore ha flagellato le vallate del Piemonte, è di uno dei volontari che, intorno al massiccio del Monte Rosa, sul versante che ricade nel Verbano-Cusio-Ossola, gestisce il rifugio Cai-Saronno, a quota 1.827 metri.

Della comitiva faceva parte un gruppo giovanile di alpinismo da Novara. “I problemi – spiega – si sono verificati più in basso rispetto al rifugio. Ma questa mattina ci siamo svegliati senza corrente”. Chi non intende spostarsi è Cristina Rainelli, dell’agriturismo Alpe Burki.

Isolati al rifugio Cai-Saronno: ‘Evacuati in elicottero, il sentiero per passare non esisteva più’

“Noi – dice – siamo in alpeggio, qui abbiamo gli animali, non possiamo lasciarli soli. Il problema sarà togliere il materiale dal sentiero. Però i danni grossi sono stati in basso, in paese”. Questo weekend, a Macugnaga si doveva svolgere il Monterosa Est Himalayan Trail. La manifestazione è stata annullata ma gli organizzatori rassicurano: tutti gli atleti e tutti i membri dello staff sono al sicuro.