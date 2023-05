Maltempo in Emilia Romagna, chi sono le due vittime delle esondazioni

Il maltempo ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna con la situazione che è precipitata mercoledì 3 maggio dopo 48 ore di pioggia. Vittime e danni ingenti sono stati registrati tra la provincia di Bologna e il ravennate. Due persone sono morte mentre circa 500 persone hanno dovuto lasciare le proprie case per precauzione o per sfuggire alla furia delle esondazioni.

Le esondazioni hanno messo in ginocchio l’Emilia Romagna: evacuati in 500

Il problema ha riguardato soprattutto gli affluenti del fiume Reno che costeggia Bologna e sfocia nell’Adriatico e che come il suo vicino maggiore, il Po. Sotto stress sono andati i suoi affluenti, soprattutto nella loro parte finale: i grafici della protezione civile mostrano dei picchi di crescita mai visti in così poco tempo del Senio, del Sillaro, del Lamone (che sfocia in Adriatico vicinissimo al Reno) e di altri fiumi. Nell’arco di 24 ore sono passati da una soglia di quasi siccità al superamento del livello di guardia.

#Maltempo, individuato e recuperato dai #vigilidelfuoco il corpo purtroppo senza vita dell'uomo disperso nel crollo della propria abitazione abitazione per una frana a Fontanelice (BO). Al momento, i #vigilidelfuoco non hanno ulteriori segnalazioni di dispersi [#3maggio 15:00] pic.twitter.com/Xl2KCbJARU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 3, 2023

Morti Remo Bianconcini di Castel Bolognese ed Enrico Rivola di Fontanelice

A Castel Bolognese, uno dei paesi più colpiti in provincia di Ravenna è morto Remo Bianconcini, 80 anni, che si trovava in bicicletta lungo gli argini del Senio, in una zona interdetta. Travolto dalla piena è, probabilmente, morto annegato. una frana ha travolto la casa di Enrico Rivola, 74 anni, Fontanelice. Il corpo dell’uomo è stato trovato sotto le macerie. Inizialmente si pensava che potesse esserci un’altra persona con lui, individuata però in un’altra abitazione