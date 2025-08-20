Buon onomastico Bernardo oggi 20 agosto, immagini di auguri da condividere sui social

Oggi 20 agosto si festeggia San Bernardo di Chiaravalle, fondatore della abbazia di Clairvaux di cui fu abate. Il monaco cristiano e teologo francese dell’ordine cistercense viene venerato come santo della Chiesa cattolica, anglicana e luterana. Fu canonizzato da Papa Alessandro III nel 1174 nella cattedrale di Anagni mentre Papa Pio VIII lo dichiarò dottore della Chiesa nel 1830. Gli fu dedicata da Papa Pio XII l’enciclica Doctor Mellifluus. Terzo di sette fratelli e figlio del vassallo di Oddone I di Borgogna. Dopo essere rientrato nella casa di Châtillon decise di vivere una vita di ritiro e di preghiera fin quando, a distanza di un anno, non diventò monaco nel monastero cistercense di Cîteaux.

Il miracolo di San Cesario di Terracino dopo il dono di Papa Innocenzo II

Nel 1138 Papa Innocenzo II ordinò ai monaci di San Cesareo in Palatio di donare a Bernardo, abate di Chiaravalle, l’intero capo di San Cesario di Terracino. L’abate di Chiaravalle chiese di avere soltanto un dente ma i monaci non riuscirono ad estrarlo dalla mandibola. Bernardo lo considerò un miracolo e invitò i due religiosi a recitare le orazioni sottolineando che solo con le preghiere il Santo avrebbe concesso la reliquia”.

Subito dopo il teologo francese riuscì ad estrarlo con due dita. L’Ordine dei Templari, fondato nel 1119, aveva il compito di vigilare sulle strade percorse dai pellegrini cristiani. Nel corso del concilio del 1128 l’ordine ottenne l’approvazione da Papa Onorio II. La regola dell’ordine sembra sia stata ispirata da San Bernardo che nel 1135 scrisse l’Elogio della nuova cavalleria.

Il dualismo con Pietro Abelardo, predicò in favore della crociata per conquistare il Damasco

Bernardo trovò in Pietro Abelardo un fiero e determinato oppositore. Con uno stratagemma l’abate, che temeva l’abilità dialettica del ‘rivale’, riuscì ad evitare il faccia a faccia e presentò 19 affermazioni chiaramente eretiche attribuendole ad Abelardo. Quest’ultimo decise di abbandonare il concilio e fu condannato. Papa Eugenio III incaricò Bernardo di predicare in favore della nuova crociata con la quale si progettava di conquistare Damasco, governata dai musulmani. Fu un completo fallimento. Nel frattempo le condizioni di salute del teologo andavano peggiorando ma, nonostante ciò, riuscì a mettere fine ai disordine in Lorena. Al rientro a Chiaravalle apprese del decesso di Papa Eugenio III ed un mese dopo morì per un tumore allo stomaco. Una leggenda narra che riuscì a catturare il diavolo durante il suo viaggio verso Vigevano per predicare per la seconda crociata. L’essere maligno tentò di bloccarlo ma fu legato alla ruota e messo al rogo.

Il significato del nome. Bernardo è un nome maschile di origine germanica e anglosassone. Significa “forte o audace”.

