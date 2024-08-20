Buon onomastico Samuele oggi 20 agosto, immagini di auguri da condividere

Si festeggia il 20 agosto San Samuele che nella Bibbia viene citato come un grande profeta e come ‘giudice’ in senso biblico. La sua storia è raccontata nell’Antico Testamento Cristiano. Apparteneva alla tribù di Efraim ed era figlio di Elkanah e della sua seconda moglie, Anna che ottenne il miracolo della gravidanza dopo essersi recata al santuario di Silo per pregare il Signore.

Samuele il profeta recitò un ruolo di primo piano nella nascita della monarchia in Israele

Giovanissimo ricevette la vocazione a diventare giudice e profeta del popolo ebraico e nominò i figli Gioele e Abia come giudici di Israele. Fu lui a scegliere Saul come primo re del popolo ebraico e Davide come suo successore giocando così un ruolo di primo piano nella nascita della monarchia teocratica in Israele. Dopo la sua morte Saul fece evocare la sua anima all’indovina di Endor per sapere come fronteggiare i Filistei. Samuele gli disse che avrebbe perso e che il giorno dopo si sarebbe suicidato e così avvenne.

I resti furono rinterrati dai crociati sulla collina di Gerusalemme

Nel libro di Samuele la Bibbia afferma che il profeta fu sepolto a Rama, la sua città natale ma il viaggiatore ebreo, Benjamin di Tudela, scrisse che i Crociati rinterrarono i resti del profeta in cima alla collina che domina Gerusalemme. I successivi scavi non hanno riportato alla luce i resti ma fedeli ebrei e mussulmani visitano regolarmente il sito. Samuele è venerato come Santo dalla chiesa cattolica.

Significato del nome. Samuele può significare “nome di Dio” oppure “colui che è stato ascoltato da Dio”.

